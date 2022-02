Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Zastropovanie ceny elektriny môže spôsobiť domácnostiam problémy, varujú analytici Stanovenie stropu na ceny elektriny môže mať neskôr negatívny dosah na domácnosti, ktoré si zvyknú na stanovenú cenu a môžu mať problém, ak ceny v ďalších rokoch pôjdu opäť nahor. 24. február 2022 Zo Slovenska

24. február 2022
Zastropovanie ceny elektriny môže spôsobiť domácnostiam problémy, varujú analytici
Stanovenie stropu na ceny elektriny môže mať neskôr negatívny dosah na domácnosti, ktoré si zvyknú na stanovenú cenu a môžu mať problém, ak ceny v ďalších rokoch pôjdu opäť nahor.

Zastropovanie aktuálnych cien za dodávku elektriny, na ktorých sa dohodli Slovenské elektrárne (SE) s vládou, môže mať negatívny vplyv na samotné elektrárne, no v budúcnosti by mohlo spôsobiť problémy aj domácnostiam.

Navyše je pravdepodobné, že sa koncové ceny elektriny v nasledujúcich rokoch napriek stabilným cenám silovej elektriny zvýšia, uviedli analytici oslovení TASR.

Koncová cena elektriny

Na stabilných cenách elektriny pre domácnosti až do roku 2024 sa minulý týždeň so SE dohodli minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a minister financií Igor Matovič (OĽANO).

„V koncovej cene dodávky elektriny domácnostiam sa okrem ‚zastropovanej‘ ceny komodity nachádzajú aj iné poplatky. Keďže Slovenské elektrárne budú predávať dodávateľom ‚len‘ základné pásmo, je dosť pravdepodobné, že koncová cena elektriny neostane na súčasnej úrovni,“ uviedol analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida.

Navyše sa bude podľa analytika treba vyrovnať i s vysokými trhovými cenami elektriny nakupovanej na straty distribučnými spoločnosťami. „Tento zvýšený náklad sa premieta do koncovej ceny elektriny z dvojročným oneskorením,“ dodal Badida.

Ceny energií budú rásť

Analytička 365.bank Jana Glasová pripomenula, že dohoda môže mať vplyv aj na SE, ktoré prídu o časť svojich ziskov. „Zároveň takýto krok v podstate deformuje konkurenčné prostredie, rovnako ako akákoľvek iná cenová regulácia, takže z pohľadu zdravého trhového prostredia nie je regulácia cien šťastným riešením,“ myslí si Glasová.

Stanovenie stropu na ceny elektriny môže mať podľa nej neskôr negatívny dosah aj na domácnosti, ktoré si zvyknú na stanovenú cenu a môžu mať problém, ak tie ceny v ďalších rokoch pôjdu opäť nahor.

Ceny energií na trhoch by mali podľa Glasovej pravdepodobne rásť aj v tomto roku, a to hlavne pre silný dopyt a pre napätie medzi Ruskom a Ukrajinou. To vytvára obavy z poklesu dodávok ropy a plynu z Ruska na svetový trh, čo tlačí ceny energií nahor.

Zastabilizovať by sa ceny energií vo svete mohli v 2. polroku tohto roka, ale naďalej pôjde o vysoké hodnoty. „Takže vysoké ceny energií nás budú trápiť aj počas tohto roka a zrejme aj v roku 2023,“ dodala.

Zdroj: TASR