Zdroj: Knauf Insulation Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou: prečo áno a prečo nie Mnohí majitelia domov rozmýšľajú, akú tepelnú izoláciu na zateplenie šikmej strechy použiť. Osvedčenú minerálnu vlnu alebo modernú PUR penu? Predtým, ako sa rozhodnete, mali by ste vedieť týchto 8 vecí. 12. máj 2022 Tlačové správy

12. máj 2022 Tlačové správy Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou: prečo áno a prečo nie Mnohí majitelia domov rozmýšľajú, akú tepelnú izoláciu na zateplenie šikmej strechy použiť. Osvedčenú minerálnu vlnu alebo modernú PUR penu? Predtým, ako sa rozhodnete, mali by ste vedieť týchto 8 vecí.

Zdroj: Knauf Insulation

Majiteľ rodinného domu zatepľuje strechu väčšinou raz za život a tak by si mal dobre preveriť informácie o tepelnej izolácii, ktorú použije. Mala by mu spoľahlivo slúžiť desiatky rokov. Pozrite si dôležité fakty, o ktorých možno neviete.

1. Ujasnite si pojmy

Pri zateplení šikmej strechy v tomto prípade hovoríme o zateplení medzi a pod krokvy, ktoré sa využíva najčastejšie. Na tento účel sa využívajú izolácie z minerálnej vlny určené do šikmých striech a v poslednom čase aj striekané mäkké PUR peny. Úplne iným spôsobom je zateplenie strechy nad krokvami, na ktoré sa používajú pevnejšie materiály, medzi inými aj dosky z tvrdenej polyuretánovej peny (PUR/PIR dosky). Kým rolky minerálnej vlny a PUR/PIR dosky sú priemyselne vyrábanými izolačnými materiálmi a ich stabilné vlastnosti garantuje výrobca, mäkké PUR peny sú striekané priamo na stavbe dodávateľom, stavebnou firmou, a ich vlastnosti tak môžu značne kolísať. Kvalita výslednej striekanej izolácie si totiž vyžaduje splnenie viacerých podmienok, ako je aplikačná teplota, teplota povrchu a vlhkosť, ktoré je reálne takmer nemožné dosiahnuť vždy rovnaké. K tomu sa pridáva spôsob aplikácie, ktorej výsledný efekt výrazne ovplyvňuje zručnosť montážnika priamo na stavbe.

Zdroj: Cech strechárov

2. Striekanie nie je fúkanie

Niektorí majitelia domov si mýlia fúkané izolácie so striekanými a v omyle ich, bohužiaľ, niekedy nechávajú aj realizátori PUR pien. Striekané PUR izolácie vznikajú miešaním chemikálií v kvapalnej podobe. Pri fúkanej izolácii sa používajú pevné prírodné materiály, ako je minerálna vlna, drevovlákno alebo celulóza. Rozvláknený izolačný materiál sa aplikuje pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ho poháňa vzduchom do hadice priamo na určené miesto, neprebieha tu žiadna chemická reakcia.

Zdroj: Izolácie MLP

3. Tepelnoizolačné vlastnosti

Stavebné firmy ponúkajúce izolácie zo striekanej peny tvrdia, že oproti minerálnej vlne tepelne izolujú výrazne lepšie. Schopnosť tepelnej izolácie sa hodnotí parametrom lambda, teda súčiniteľom tepelnej vodivosti. Čím je nižší, tým lepšie materiál izoluje. Deklarovaná lambda minerálnych izolácií používaných na zateplenie šikmých striech sa pohybuje v rozmedzí λ = 0,030 – 0,040 W/mK. Na túto aplikáciu sa podľa stavbárov používajú mäkké striekané PUR peny s deklarovanou lambdou λ = 0,037 – 0,043 W/mK. Na prvý pohľad je jasné, že tu žiadny významný rozdiel nie je a hodnoty PUR peny sú mierne vyššie.

4. Výhodná cena

Pri porovnávaní cenových ponúk záleží nielen na výslednej sume, ale hlavne na dosiahnutí požadovaného tepelného odporu, teda či vám ponúkané zateplenia budú rovnako dobre izolovať. PUR pena je niekoľkonásobne drahšia než minerálna vlna. Ak to z cenovej ponuky stavebnej firmy nie je jasné, potom sa vás snaží ukrátiť na hrúbke izolácie alebo na iných položkách. Izolácia s použitím minerálnej vaty s porovnateľnými izolačnými vlastnosťami stojí užívateľa asi dva až trikrát menej ako izolácia penou.

Zdroj: AVMI

5. Tepelné mosty

Dnes sa na zateplenie strechy minerálnou vlnou používajú aspoň 2 vrstvy tepelnej izolácie v celkovej hrúbke najmenej 30 cm. Druhá vrstva prekryje krokvy a zabráni tak tepelným mostom v konštrukcii. Riešenie s minerálnou vatou a parozábranou je dlhodobo overené praxou. Pri izolácii PUR penou sa bežne používajú hrúbky izolácie okolo 16 cm. Krokvy, ktoré majú hrúbku 12 – 18 cm, tak často ostávajú nezakryté a znižuje sa účinnosť zateplenia tepelnými mostmi cez krokvy. V prípade nástreku peny v dvoch vrstvách zas hrozí nespojitosť materiálov, vrchná vrstva sa odlupuje, ako dokazujú mnohé prípady z praxe.

Zdroj: Knauf Insulation

6. Ochrana proti požiaru

Z tohto pohľadu sú fakty jasné – PUR pena horí a minerálna vlna nie. Pri streche je nehorľavosť materiálov veľmi dôležitá. Všetky minerálne izolácie patria do triedy reakcie na oheň A1/A2, čiže sú nehorľavé. Striekané peny majú triedu reakcie na oheň C – E (podľa konkrétneho chemického zloženia). Sú vysoko horľavé a pri požiari sa z nich uvoľňuje silný toxický dym, ktorý je oveľa nebezpečnejší ako samotný požiar.

7. Ochrana pred hlukom

Strecha zateplená minerálnou vlnou má zvukovo izolačné vlastnosti o 14 dB lepšie ako strecha s PUR penou, dokázalo to nezávislé meranie v Univerzitnom centre energeticky efektívnych budov v Brne (UCEEB). V praxi to znamená, že dokáže lepšie brániť prenosu hluku z ulice či od susedov. Strecha s minerálnou vlnou zadrží hluk vyšší o 14 dB. Pri obytných priestoroch to predstavuje významnú hodnotu. Pre lepšiu predstavu, 14 dB znamená rozdiel medzi hlukom, ktorý vydáva chladnička a mixér.

Zdroj: Knauf Insulation

8. Zateplenie za jeden deň

Mnohých majiteľov striech láka možnosť zatepliť ju za jeden deň, ako to ponúkajú realizátori PUR pien. Aplikátori však často vynechávajú inštaláciu parozábrany, čím si výrazne urýchlia prácu. Táto „skratka“ je pre strechu fatálnym problémom a majiteľa domu môže stáť v budúcnosti veľa problémov. Pri striekaní peny medzi krokvy je totiž nutné spodnú vyčnievajúcu časť odrezať. Tým sa naruší difúzne uzavretý povrch a vlhkosť preniká do štruktúry peny. Navyše, vodná para sa zvykne na hornej uzavretej vrstve izolácie zrážať. Pokiaľ sa toto podcení, každá netesnosť znamená výrazné tepelné straty a poškodenie drevených prvkov. Zateplenie podkrovia minerálnou vlnou vrátane inštalácie parozábrany na rodinnom dome trvá 5 – 6 dní. Strecha vám však bude slúžiť niekoľko desiatok rokov a ušetriť pár dní na realizáciu na úkor kvality je preto veľmi krátkozraké.

Zistite si viac o zdravom zateplení šikmej strechy ekologickou minerálnou vlnou s ECOSE Technology

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Knauf Insulation