Dnes o 19:52 Správy Zažehnali krízu? Parlament rozhodol, zdravotníkom ZVÝŠIA platy Zdravotníkom od januára porastú platy. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe.

Platy zdravotníkov sa zvýšia. Národná rada (NR) SR v stredu schválila návrh z dielne rezortu zdravotníctva. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby.

Proti bol jediný poslanec

Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za návrh 132, proti jeden.

Rezort zdravotníctva návrhom reaguje na nedostatok zdravotníckych pracovníkov, pokles záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií, odchody zdravotníkov zo systému či mimo Slovenska.

Zároveň chce predísť avizovaným hromadným výpovediam.

Zmena od januára

„Zámerom je zvrátiť nastolený trend a zabezpečiť stabilizáciu, ako aj nárast personálneho obsadenia ústavných zdravotníckych zariadení kvalifikovaným zdravotníckym personálom,“ uvádza predkladateľ.

Odpracované roky sa po novom majú uznávať zdravotníkom aj za roky, keď prácu vykonávali v zahraničí. Základnú zložku mzdy má byť možné zvýšiť tiež za čas na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a súhrnne za všetky deti najviac šesť rokov.

Účinnosť zmeny je od 1. januára 2023.

Podarí sa ich presvedčiť?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) verí, že vyššie platy zdravotníkov, ktoré odobril parlament, presvedčia lekárov ostať pri pacientoch.

„Je to signál, že súčasná vláda to myslí so zdravotníctvom vážne,“ skonštatoval na tlačovej konferencii. Ide podľa neho o jeden z krokov, ktorý pomôže k stabilizácii zdravotníckeho personálu. Upozornil, že na ďalších systémových zmenách sa pracuje.

Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) podotkol, že ide o historicky najvyššie zvýšenie platov. „Stáť to bude veľa, a to mimoriadnych 232 miliónov eur navyše voči bežnému zvyšovaniu platov, ktoré vyplýva zo mzdového automatu,“ vysvetlil. Zároveň podotkol, že nevidí dôvod, aby Lengvarského odvolali preto, že „niekto“ sa vyhráža výpoveďami.

Má jeho dôveru

Aj premiér Eduard Heger (OĽANO) potvrdil, že minister zdravotníctva má jeho dôveru. Zdôraznil, že pre súčasnú vládu je zdravotníctvo prioritou, pričom iné vlády podľa neho preň neurobili nič. „Dokázali nanajvýš mávať v ruke fotkami plesní. My nebudeme ľuďom ukazovať plesne, my tie plesne budeme odstraňovať,“ doplnil. Vyzdvihol i prácu exministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).

Zvýšenie miezd ocenila aj poslankyňa parlamentu a predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká (OĽANO). „Uvedomujem si, že nie všetci zdravotníci budú úplne spokojní. V týchto ťažkých časoch je to však historicky najvyššie zvyšovanie platov naprieč všetkých zdravotníckych povolaní,“ dodala.

Nedosiahnu cieľ

Zvýšenie miezd zdravotníkov, ktoré schválil parlament, neudrží sestry a pôrodné asistentky v systéme. Na sociálnej sieti to uviedla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

„Teší nás, že k zvyšovaniu miezd dôjde, avšak nedosiahne sa tým cieľ, ktorým malo byť zastabilizovať sestry a pôrodné asistentky v systéme. Dnes zaznamenávame katastrofálny nedostatok sestier – takmer 15-tisíc,“ skonštatovala.

Komora skritizovala, že poslanci Národnej rady SR neakceptovali jej požiadavky. „Oslovili sme každého poslanca, aby zvážil možnosť zvýšenia miezd o približne 150 eur, pretože inflácia 14 percent spôsobí, že k reálnemu zvýšeniu miezd vlastne ani nedôjde, a teda toto zvýšenie nepovažujeme za dostatočné,“ upozornila.

