Tlačové správy ZAŽITE pravé kúzlo Vianoc v týchto mestách: Vianočný kamión Coca-Cola už brázdi Slovensko! Špeciálne vysvietený, na ceste neprehliadnuteľný, kamión Coca-Coly aj so Santa Clausom, dorazil už na Slovensko. Neváhajte a príďte sa pozrieť na neho zblízka, veď v týchto trinástich mestách bude mať zastávku!

Nákladiak, ktorý pozná celý svet, už brázdi slovenské cesty a potupne až do Vianoc navštívi dohromady trinásť miest. Prvá cesta kolosu s označeným Coca-Cola, ktoré je vidieť z veľkej diaľky, viedla do hlavného mesta. Presnejšie na najväčšie sídlisko v strednej Európe, teda do Petržalky.

Atmosféra Vianoc

Samozrejme, odvšadiaľ na nás v týchto dňoch vyskakujú rôzne sviatočné reklamy, upútavky či rôzne kampane, ale obrovský červený kamión s označením Coca-Cola a na palube aj so Santom, je úplne iný level. Presvedčili sa o tom na parkovisku pred známym nákupným centrom v hlavnom meste stovky návštevníkov. Každý bol v nemom úžase, keď špeciálne upravený kolos zastavil a pomaly otvoril korbu, v ktorej čakali škriatkovia aj so Santa Clausom!

„Je to paráda. Poznáme tento kamión z reklamy už dlhé roky, ale až teraz sme sa spolu s desaťročnou dcérkou prišli naň pozrieť a zostali sme príjemne prekvapené. Je to krajšie ako vo videách,“ priznala Petržalčanka Janka s dcérou Alenkou.

Vo štvrtok zavítal teda kamión do Bratislavy, v piatok bol v Trnave a potom sa postupne presunie po celom Slovensku až na východ, odkiaľ sa vráti naspäť na západ. Poslednou zastávkou roadshow Coca-Coly bude päť dní pred Vianocami mesto Senica.

Kam dorazí kamión Coca-Coly?

Trnava – 8. decembra

Levice – 9. decembra

Zvolen – 10. decembra

Lučenec – 11. decembra

Košice – 12. decembra

Humenné – 13. decembra

Svidník – 14. decembra

Prešov – 15. decembra

Spišská Nová Ves – 16. decembra

Dolný Kubín – 17. decembra

Bytča – 18. decembra

Senica – 19. decembra

Pomoc pre Červený kríž

Skvelou myšlienkou a hlavne nezištnou pomocou roadshow kamiónu po Slovensku je spolupráca Coca-Coly s Červeným krížom. Počas každej zastávky je návštevníkom k dispozícii nielen samotný kamión, ktorý si môžu pozrieť a odfotiť z blízka, či sa odfotografovať so Santa Clausom, ale aj sa občerstviť. Kúpou vianočného punču, plechoviek s nápojmi či darčekových predmetov podporia Červený kríž.

„Všetok výťažok z predaja darujeme na podporu vybraných desiatich pobočiek Slovenského Červeného kríža, kde bude využitý jednak na rozvoj vlastnej činnosti a tiež na usporiadanie vianočného stretnutia pre klientov z komunít, ktoré by inak nemali možnosť pocítiť atmosféru vianočnej pohody a spolupatričnosti, akú by mal počas vianočných sviatkov zažiť každý,“ informuje Coca-Cola sa na stránke www.coca-cola-vianocny-kamion.sk.

„Každý z nás môže byť cez Vianoce Santoma darovať radosť a pomoc tam, kde ju naozaj treba!“ znie slogan týchto Vianoc.

„Podpora nám od Coca-Coly pre našu činnosť a spríjemnenie vianočných chvíľ pre našich klientov. Prispieť môže každý a my sme za každý príspevok neskutočne vďační,“ povedala Zuzana Rosiarová zo Slovenského Červeného kríža.

Zdroj: Dnes24.sk

