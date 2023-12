Zdroj: Facebook.com/Ján Koleník Zaznamenali obrovský záujem divákov: KEDY sa na obrazovky vrátia seriály Druhá šanca a Dunaj? Toto Markíze vyšlo. Druhá šanca aj Dunaj, k vašim službám, sa stali obrovskými seriálovými hitmi a diváci sa nevedia dočkať ich pokračovania. 5. december 2023 TOS Lifestyle

5. december 2023 TOS Lifestyle Zaznamenali obrovský záujem divákov: KEDY sa na obrazovky vrátia seriály Druhá šanca a Dunaj? Toto Markíze vyšlo. Druhá šanca aj Dunaj, k vašim službám, sa stali obrovskými seriálovými hitmi a diváci sa nevedia dočkať ich pokračovania.

Markíza odvysielala 30. novembra zatiaľ poslednú časť televízneho fenoménu na Slovensku. Dobový seriál Dunaj, k vašim službám, ktorý sa dostal na obrazovky 10. januára, stihol tento rok štyri série. A jeho pokračovanie nie je v nedohľadne.

V januári bez Dunaja

Tentoraz to však nebude takto hneď na začiatku nového roka a diváci si na štart piatej série budú musieť zrejme trochu počkať.

Podľa informácií portálu Mediaboom.sk by mala Dunaj čakať vo vysielaní minimálne dvojmesačná pauza a vrátiť by sa mal v podobe piatej série najskôr začiatkom februára 2024.

Faktom, ktorý treba brať do úvahy však je, že aj vlani boli plány Markízy iné, no skorším zaradením seriálu do vysielania zareagovala na kroky konkurencie. Navyše, tento termín nie je oficiálne potvrdený samotnou televíziou.

Čo Druhá šanca?

Rovnako ako Dunaj, obrovským číslam sledovanosti sa tešil aj ďalší počin Markízy, seriál z nemocničného prostredia Druhá šanca. V oboch prípadoch platí, že diváci ocenili aj kvalitu, obzvlášť to platí práve pri tomto druhom seriáli. Kedy sa dočkáme pokračovania Druhej šanci?

Situácia na rozdiel od Dunaja je iná v tom, že ide o kópiu talianskej série Doc – Nelle tue mani a Markíza tak musí čakať, kedy sa odvysiela tretia séria tohto hitu v Taliansku.

„Verejnoprávna televízia Rai 1, ktorá seriál vysiela, potvrdila očakávané správy a pokračovanie Doc – Nelle tue mani odštartuje začiatkom budúceho roka. Dátum premiéry stanovila na 11. januára 2024,“ informuje Mediaboom.

Portál tak očakáva, že s nakrúcaním sa na Slovensku začne v jari a do vysielania by sa mal tento seriálový hit dostať skraja jesene 2024. Markíza už potvrdila, že Druhú šancu chce vrátiť na obrazovky v nasledujúcom ro­ku.

