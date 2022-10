3 Galéria Zdroj: Ikar Zázraky naozaj existujú, stačí len veriť... Dokonalé psie Vianoce Osirené šteniatko sa triaslo od strachu. Opatrne preňuchávalo zem, hľadajúc nejaké stopy, ktoré by mu napovedali, čo sa deje. Preklusalo po chladnej zemi a našlo si miestočko, kde sa mohlo ukryť pod vysokými, suchými kriakmi. Nad chvejúcim sa šteniatkom ševelilo zošúverené lístie. 16. október 2022 Tlačové správy

16. október 2022 Tlačové správy Zázraky naozaj existujú, stačí len veriť... Dokonalé psie Vianoce Osirené šteniatko sa triaslo od strachu. Opatrne preňuchávalo zem, hľadajúc nejaké stopy, ktoré by mu napovedali, čo sa deje. Preklusalo po chladnej zemi a našlo si miestočko, kde sa mohlo ukryť pod vysokými, suchými kriakmi. Nad chvejúcim sa šteniatkom ševelilo zošúverené lístie.

Bruce Cameron sa aj u nás preslávil príbehmi o psoch. Vždy vedel, ako zabrnkať na psiu strunu všetkých milovníkov havkáčov :) A rovnako je to aj v novinke Dokonalé psie Vianoce, v ktorej opäť prináša radosť, pohodu a šťastie zabalené do klbka z kožúška a to celé je previazané mašľou lásky.

Je to príbeh o rodine Gossovcov, ktorí majú tak ako všetci svoje problémy, každodenné starosti a s príchodom Vianoc sa napätie medzi nimi stupňuje. Nie je ľahké žiť v domácnosti, kde má každý člen akoby svoj vlastný vesmír.

Vyčerpaná mama Juliana prahne po chvíľke pokoja a ani otec Hunter nemá ďaleko od toho, aby mu načisto praskli nervy. Zdá sa, že ich energické ratolesti, dvojičky Garret a Ewan, sú len na krôčik vzdialení od novej katastrofy a tínedžerku Ello nik nechápe. Nehovoriac o starom otcovi Sanderovi, ktorému stačí, ak si môže na všetko poriadne od srdca zafrflať. No potom sa stane niečo, čo môže zničiť nielen ich Vianoce, ale aj všetko, vďaka čomu ako rodina držia pokope.

Keď sa pod ich vianočným stromčekom ocitne malé stratené šteniatko, môže ísť o ďalšiu komplikáciu v rade nepríjemností. Alebo je to pomoc, ktorú tak veľmi potrebovali?

Z ničoho nič mal na hlave psa. Winstead vyskočil na nohy a ohromene vyvaľoval oči na maličké šteniatko, ktoré pred ním skákalo a metalo sa. Winstead sklonil ňufák pod chvostík šteniatka a ono rýchlo cvrklo moč na podlahu. Tým dalo staršiemu psovi na známosť, že áno, je pes a že nemá nič zlé za lubom. Keď do izby vstúpila Ello, šteniatko práve olizovalo Winsteadovi pysky.

Dokonalé psie Vianoce sú ideálnym sviatočným románom pre psičkárov. Cameron ako vždy srší šarmom a dôvtipom. A kladie zásadnú otázku: dokáže malý psík opäť spojiť rodinu, keď to najviac potrebujú?

Bruce Cameron

Spisovateľ, publicista a milovník psov W. Bruce Cameron napísal viacero kníh, no čitateľskou lahôdkou a bestsellerom podľa rebríčkov New York Times a USA Today sa stal román Psie poslanie/Psia duša (IKAR 2013, 2017).

Po druhom románe Psia cesta/Psia duša 2 (IKAR 2018, 2019) vyšlo v roku 2019 aj tretie pokračovanie príbehu Psia cesta domov.

Román Psí sľub (IKAR, 2021) nadväzuje na osudy Baileyho, nezvyčajného psa, ktorého životná púť sa začala v Psej duši a pokračovala v Psej ceste.

Cameron je spoluautorom a autorom scenárov podľa knižných predlôh k úspešným celovečerným filmom.

Milan Buno, knižný publicista

