20 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák , TASR/Roman Hanc Zber húb môže skončiť pokutou aj VÄZENÍM: Ktorým miestam sa radšej oblúkom VYHNÚŤ? Ak aj vy vyrážate do lesov s vidinou bohatého hubárskeho úlovku, dajte si pozor. V niektorých európskych štátoch vás to môže vyjsť poriadne draho. 23. august 2023 Zo zahraničia

23. august 2023 Zo zahraničia Zber húb môže skončiť pokutou aj VÄZENÍM: Ktorým miestam sa radšej oblúkom VYHNÚŤ? Ak aj vy vyrážate do lesov s vidinou bohatého hubárskeho úlovku, dajte si pozor. V niektorých európskych štátoch vás to môže vyjsť poriadne draho.

20 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák , TASR/Roman Hanc

Hubárska sezóna pokračuje a Slováci si z lesov odnášajú plné košíky. U nás so zberom zväčša nie je problém, no hubári môžu poriadne naraziť, keď sa vyberú na zber za hranicami. Upozornil na to portál CNN Prima News. Aké zákazy a pravidlá platia v európskych štátoch?

Dávajte si pozor, kde a čo zbierate

Napríklad za zber húb v poľských rezerváciách a národných parkoch môžete dostať pokutu vo výške 500 zlotých (pribl. 112 eur). Pokiaľ vás však strážcovia prírody prekvapia už s hubami v košíku, môžete dopadnúť oveľa horšie. V Poľsku totiž existuje zoznam až 232 chránených húb, ktorých zber je prísne zakázaný. „Aktuálne je vrcholná sezóna rastu hríbov dubových a teplomilných, ktoré sú chránené,“ povedal pre portál amatérsky mykológ Jiří Dubec.

Ak by vo vašom košíku objavili niektorý z kriticky ohrozených druhov, môžu vás odsúdiť na pobyt za mrežami v dĺžke od troch mesiacov do piatich rokov.

Iba povolené množstvo

Ako pripomenul portál, neobmedzený zber húb je bežný hlavne v krajinách východnej Európy. Na západe to už také ružové nie je.

Napríklad vo Švajčiarsku si počas jedného dňa môžete odniesť iba jeden kilogram húb. „V Nemecku je to podľa jednotlivých spolkových zemí – odniesť si môžete od 500 gramov do dvoch kilogramov húb. V chránených oblastiach platí prísny zákaz zberu, v Sasku hrozí pokuta až 50-tisíc eur,“ upozorňuje CNN Prima News.

V Rakúsku sa smú huby počas letných mesiacov zbierať len v čase od 7.00 do 19.00 hodiny. Aj tu si musíte dávať pozor na množstvo. Povolené sú len dva kilogramy húb.

Povinný poplatok aj úplný zákaz

V talianskom Južnom Tirolsku musíte v každej obci, v ktorej sa rozhodnete zbierať huby, zaplatiť poplatok 8 eur.

„Vôbec najprísnejšie regulácie platia v Holandsku, ktoré je jedinou zemou Európskej únie, kde platí zákaz zberu húb v akomkoľvek množstve,“ dodáva portál.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

20 Galéria

Zdroj: Jakub Mrva

Zdroj: Dnes24.sk