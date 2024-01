20. január 2024 Rastislav Búgel Politika Zbohom, rozširujúce sa kúty! Milenka Borisovi Kollárovi zacvakala TRANSPLANTÁCIU vlasov Bývalý predseda parlamentu podstúpil zákrok v Istanbule. Transplantáciu vlasov dostal ako darček od milenky.

Najznámejší slovenský multiotecko sa odhodlal k výraznej zmene. 58-ročný Boris Kollár sa totiž podrobil zákroku.

Všetko muselo byť tip-top. Kollár preto pred pár dňami vycestoval do tureckého Istanbulu.

Rednúcemu porastu hlavy dal navždy zbohom! Boris Kollár si dal na prestížnej klinike nastreliť vlasy.

Cíti sa fajn

„Tak ja sa už dám nahovoriť asi na všetko… Snáď to nebudem ľutovať. Prvé pocity z kliniky sú úžasné, tak vám dám vedieť neskôr,“ napísal k videu, ktoré ho zachytáva v priestoroch kliniky Hair of Istanbul.

V piatok (19. januára) už zverejnil prvú fotku. „Druhý deň po zákroku a zatiaľ sa cítim celkom fajn,“ napísal Boris Kollár.

Darček od matky jeho dieťaťa

Kollár pre Čas.sk priznal, že tento zákrok chcel podstúpiť už dávnejšie. "Chcel som to už roky, nebol na to čas a dostal som to ako darček na Vianoce od Laury. Tak som si povedal, prečo nie. Konečne mám po 8 rokoch čas aj na seba, na deti, na rodinu a na koníčky“ povedal bývalý predseda parlamentu.

Transplantáciu mu darovala Laura Vizváryová, s ktorou má od júla 2023 syna Abnera. Laura Kollára aj sprevádzala do Turecka.

„Chcel to hlavne sám. Nedovolila som mu cúvnuť a vybavila som všetko okolo. Verím, že bude spokojný,“ vysvetlila podľa portálu Pluska.sk Laura na svojom profile.

Fotku Borisa Kollára krátko po transplantácii vlasov nájdete v našej galérii!

