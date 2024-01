20. január 2024 Politika Kartami NEZAMIEŠALI ani protesty: Voľby by v januári VYHRAL Smer, bodovala by aj Republika Ako by dopadli parlamentné voľby, keby sa konali v januári? Odhalil to najnovší prieskum.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22,1 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 19,9 percenta a Hlas-SD so 14,3 percenta.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj.

Ďalšie úspešné strany

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (8,7 percenta) a koalícia Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia (7 percent). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj SaS (6 percent), SNS (5,4 percenta) a Republika (5,3 percenta).

Do parlamentu by sa nedostali

Pred bránami NR SR by zostali strany Maďarská aliancia (4,3 percenta), Demokrati (3,2 percenta), Sme rodina (2,4 percenta) aj Komunistická strana Slovenska (0,5 percenta). Potrebných päť percent by nezískalo ani zoskupenie strán Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (0,4 percenta), ani ĽSNS (0,4 percenta) a Šanca (0,1 percenta).

Ako by si rozdelili kreslá?

Na základe prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 37 kresiel, PS 34 a Hlas-SD 24. S 15 poslancami by v NR SR bolo KDH, s 12 zase koalícia Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia. SaS by získala desať mandátov, SNS a Republika by mali zhodne deväť.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v období od 11. do 16. januára.

Foto: ilustračné

Zdroj: Facebook.com/Robert Fico

Zdroj: TASR