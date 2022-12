Zdroj: pixabay.com Zdá sa vám, že reklám je čoraz viac? Pre televízie platia nové PRAVIDLÁ, čo všetko môžu? Zmeny platia už od leta, mnohí Slováci si ich ale všimli až teraz. Týkajú sa objemu reklamy aj spotov na alkohol. 23. december 2022 Správy Zo Slovenska

Reklamné spoty či sponzorské odkazy na tvrdý alkohol môžu vysielať televízie už od 20.00 h. Umožňuje to zákon o mediálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť už v auguste.

Spoty s alkoholom

Právna úprava obmedzuje zákaz komerčnej komunikácie na liehoviny len na čas medzi 6.00 a 20.00 h. Pripomína to Rada pre mediálne služby (RpMS) aj v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami, keď ľudia trávia pred obrazovkami viac času a niektorých môže zaskočiť reklama na alkohol v skorších večerných hodinách. Zároveň za hodinu môžu odvysielať viac ako 12 minút reklamy.

„Vieme, že diváci, najmä ak programy sledujú s deťmi, reagujú na takéto vysielanie citlivo, preto by sme ich chceli informovať, že toto konanie je v súlade so zákonom o mediálnych službách. Táto právna úprava je účinná už od 1. augusta, no diváci, pochopiteľne, zmenu zákona nemuseli zaevidovať a na nové pravidlá si budú dlhšie zvykať,“ konštatuje riaditeľ RpMS Martin Dorociak.

Poukazuje na to, že za posledný polrok prešetrovala rada viacero ich podnetov, musela ich však uzavrieť ako neopodstatnené. Pripomína tiež, že reklamu na pivo a víno môžu vysielať televízie počas celého dňa. Rovnaké pravidlá platia aj pre rozhlasové vysielanie.

Dlhšie reklamné bloky

Rada pre mediálne služby zároveň upriamuje pozornosť aj na ďalšiu zmenu v rámci legislatívy. Zákon totiž uvoľnil aj pravidlá zaraďovania reklamy do vysielania. Celkový objem reklamy v rozsahu dvadsať percent denného vysielacieho času síce ostáva zachovaný, ale vysielatelia majú väčšiu flexibilitu v tom, ako ho v rámci jednotlivých úsekov dňa rozložia. Doteraz mohli televízie odvysielať maximálne 12 minút reklamy počas jednej hodiny, čo predstavuje dvadsať percent zo 60 minút. Podľa aktuálne platnej úpravy sa obmedzenia určujú za dlhšie časové úseky, a to zvlášť v časovom úseku od 6.00 do 18.00 h a zvlášť v úseku od 18.00 do polnoci.

V praxi to znamená, že v primetime sa, vzhľadom na atraktivitu tohto času, môže objaviť v jednej hodine zreteľne viac reklamy, ako tomu bolo počas platnosti zákona o vysielaní a retransmisii, keďže 12-minútový limit už neplatí.

