Zdravotné KOMPLIKÁCIE Richarda Müllera! Speváka čaká ďalšia OPERÁCIA

62-ročného speváka Richarda Müllera už niekoľko mesiacov trápia zdravotné problémy. Môžu za to jeho nohy. Ako upozornil Čas.sk, spevák už kvôli tomu absolvoval dve operácie, no zákrok lekára bude potrebovať opäť.

Müller začiatkom minulého roka utŕžil zranenie nohy.

To sa postupne skomplikovalo a dvakrát pripútalo speváka na nemocničné lôžko, hoci spočiatku sa to zdalo iba ako neškodné vytknutie členka a natiahnutie šľachy.

Išiel s pravdou von

Ako prezradil pre portál, naďalej trpí bolesťami a ťažko sa mu chodí.

"Nie je to dobré, ale ja už si na to viac-menej zvykám. Mám za sebou už dve operácie, ale začiatkom budúceho roka ma čaká tretia, takže to stále nie je ideálne. Chceli by sme všetci veriť, že to už bude posledná,“ prezradil obľúbený hudobník.

Opäť koncertuje

Keď sa vlani objavili problémy s nohou, Müller musel preložiť a zrušiť časť koncertov. Neskôr začal opäť koncertovať.

Okrem hudby trávi čas so svojou rodinou. "Ja som stále doma v Bratislave so svojou rodinou a do Čiech chodím naozaj často na koncerty,“ dodal na záver Richard Müller.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk