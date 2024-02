22. február 2024 TOS Zo zahraničia Žene odporúčali cisársky rez, no ona uprednostnila domáci pôrod: Skončil sa TRAGICKY! Domáci pôrod za asistencie duly skončil obrovskou tragédiou, dieťa zomrelo.

Lekári 36-ročnej prvorodičke odporúčali kvôli polohe dieťaťa pôrod cisárskym rezom. Češka však na toto odporúčanie nedala a rozhodla sa pre domáci pôrod za pomoci duly.

Ako informuj portál Extra.cz, tento domáci pôrod sa skončil veľkou tragédiou. Bábätko sa pri ňom udusilo a zomrelo.

Súdny proces

So ženou aj s dulou prebehol súdny proces. Podľa informácií portálu Novinky.cz obe dostali trest polročné väzenie s podmienečným odkladom na jeden rok. Nedávno ho potvrdil aj Najvyšší súd.

„Rodička pristúpila k domácemu pôrodu, a to aj pri existencii jednoznačných rizík vyplývajúcich zo spojenia súhrnu komplikácií, na čo bola zdravotníckym zariadením výslovne upozornená. To však nezobrala do úvahy, nevyužila už objednaný príjem v zdravotníckom zariadení a plánovanému postupu predikovanému zdravotníckym zariadením sa úmyselne vyhla,“ citujú rozhodnutie sudcov Novinky.cz.

„Právo ženy na voľbu okolností a miesta pôrodu nemožno nadradiť právu na život rodeného dieťaťa, ktoré disponuje právom sa narodiť,“ zdôraznil Najvyšší súd.

S trestom nesúhlasia

Obe ženy sa proti rozsudku odvolali. Dula tvrdila, že nemôže byť zodpovedná za výsledok pôrodu inej ženy, ktorej poskytovala iba takú starostlivosť, akú si priala.

Súd však ich námietky zmietol zo stola. Podľa súdu dula prvorodičky, bez zdravotníckeho vzdelania, žene aktívne napomáhala, hoci už za sebou mala vo svojej praxi podobný smrteľný prípad.

„Dula, teda osoba bez akejkoľvek kompetencie na poskytovanie zdravotníckych služieb a výkonov, rodičku vaginálne vyšetrila a realizovala úkony pri extrahovaní hlavičky dieťaťa z pôrodných ciest matky, čím aktívne vstúpila do procesu pôrodu. Obe obvinené vedeli, že svojím konaním môžu ohroziť život dieťaťa" vysvetlil súd.

Reakcie verejnosti

Súdiac podľa komentárov ženy nenašli pochopenie ani u českej verejnosti. „Človek si hovorí, či toto sú dospelí ľudia… No nič, potrestali sa samé, predovšetkým matka,“ napísala Katarína.

„Hrozné, ako môže niekto takto ohroziť bábätko, keď vedela že môže byť problém.. Ja by som domáce pôrody zakázala.. Nikto nevie, čo sa môže pri pôrode stať. Mali ísť sedieť,“ myslí si Simona.

„To je tak s "modernými“ postupmi. Namiesto toho, aby boli také mudrlantky rady, že v nemocnici je všetko potrebné poruke, vymýšľajú si také zvrátenosti. Iné to, samozrejme, bolo v dobách minulých, keď sa inak nedalo. A preto by obe mali dostať, pre odstrašenie iných, oveľa prísnejší trest," pridala sa Alena.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk