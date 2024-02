Dovolenkové centrum v Chorvátsku zasiahlo ďalšie ZEMETRASENIE

Ďalšie boli len niekoľko kilometrov od hraníc s Bosnou a Hercegovinou.

Miestni obyvatelia boli vydesení, keďže za poslednú dobu sa to nestalo prvýkrát. „Bolo to silné a krátke,“ napísal na sociálnej sieti jeden z obyvateľov mesta Metković, ktoré leží neďaleko turisticky vyhľadávaného Dubrovníka.

O dve hodiny neskôr sa zemetrasenie opakovalo, tentoraz na druhom najväčšom polostrove v Chorvátsku Pelješaci. Seizmografy ho zaznamenali o 7:03 hodine a ukázali hodnotu 3,8 magnitúda.

#Earthquake (#potres, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.7 || 24 km SW of #Metković (#Croatia) || 3 min ago (local time 05:07:18). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/b3a91UpnuE