Ženu vyhlásili za MŔTVU a odviezli ju do márnice: Potom zistili, že stále DÝCHA! Pracovník krematória v Brazílii zažil šok, na ktorý nikdy nezabudne. Keď ho poslali vyzdvihnúť telo zosnulej 90-ročnej ženy z nemocničnej márnice, zistil, že úbohá starenka stále žije.

Normu Silveiru da Silvu prijali do nemocnice v zlom stave, pričom trpela problémami s pečeňou. Upadla do bezvedomia. Nemocničný personál ju neskôr vyhlásil za mŕtvu. Zabalili ju do vreca a poslali do márnice.

Syna informovali o jej úmrtí, pričom žena mala podľahnúť infekcii močových ciest. Informoval o tom portál New York Post.

Zistil, že stále dýcha

Po dvoch hodinách, kedy bola žena zavretá vo vreci na mŕtvoly, prišiel pracovník krematória, vrece otvoril a zistil, že Norma stále slabo dýcha.

„Keď otvoril vrece, dýchala veľmi slabo. Keďže už nebola pri vedomí, nemohla požiadať o pomoc, snažila sa dýchať, no nešlo to,“ povedala rodinná priateľka Jessica Martins Sili Pereirová s tým, že jej kamarátka sa tam takmer udusila.

Príbeh nemá šťastný koniec

Ženu okamžite previezli na nemocničnú izbu, no tam o niekoľko hodín skutočne zomrela.

Aktuálne nie je jasné, či za jej skon môže pobyt v zatvorenom vreci. V úmrtnom liste lekári uviedli ako príčinu smrti septický šok.

Rodina zosnulej ženy plánuje žalovať nemocnicu. „Je to nedbanlivosť, ktorú by som nikomu nepriala,“ povedala Pereirová.

