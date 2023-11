7 Galéria instagram.com/peterluxhair , instagram.com/hairbyruslan Zdroj: instagram.com/justinemarjan ÚČESY na zimu 2023 podľa TOP kaderníkov: Žiadna nuda, ale JEDINEČNOSŤ! Kto povedal, že je ťažké vyniknúť v chladnom počasí? Buďte kráľovnou zimy a vyskúšajte účesy podľa vlasových expertov. 4. november 2023 Magazín

ÚČESY na zimu 2023 podľa TOP kaderníkov: Žiadna nuda, ale JEDINEČNOSŤ! Kto povedal, že je ťažké vyniknúť v chladnom počasí? Buďte kráľovnou zimy a vyskúšajte účesy podľa vlasových expertov.

V zime sa vrstvíme a zahaľujeme, no sú to vlasy, ktoré môžu vyzdvihnúť vašu krásu a jedinečnosť. Toto sú najlepšie vlasové trendy na zimu 2023 podľa vlasových odborníkov.

1) Líška vo vlasoch

„Môže to znieť trúfalo, ale veľkým hitom bude farba líšky. Je to technika dip-dye, ktorá sa práve teraz šíri na Instagrame a TikToku,“ hovorí vlasový štylista Tatuma Neilla pre Cosmopolitan. Ako vyzerá? Skúsení kaderníci nanášajú na končeky vlasov niekoľko vrstiev farieb s cieľom vytvoriť farebný efekt, ktorý pripomína farbu srsti líšky hrdzavej. Ak zatúžite neskôr po niečom inom, postačí, ak si zostrihnete končeky.

2) Birkin ofina

Túžite veľkú zmenu s minimálnym strihom? Skúste birkin ofinu, ktorá je venovaná všetkým ženám, čo nie sú pripravené na „úplný výstrih“. Plnú ofinu môžete hocikedy rozdeliť na cestičku a vytvoriť efekt curtain bangs (ofina rámujúca celú tvár po bokoch). Hustejšia birkin ofina vám zvýrazní oči.

3) Mašľa vo vlasoch

V chladnom počasí sa môžete vyhrať s väčšími či menšími mašľami. Hitom bude výrazná stuha vo vlasoch, ale na svoje si prídu milovníčky výraznejšieho zdobenia. „Môžete to posunúť na ďalšiu úroveň, ako to urobila kaderníčka Justine Marjan pre Dorit Kemsley, a to vrstvením viacerých mašličiek v rôznych textúrach pre väčší efekt,“ radí Tatuma Neilla.

