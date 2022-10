3 Galéria Zdroj: Ikar Žijeme v zlých, prašivých časoch. Toto je Karneval krýs Karneval krýs je do istej miery aj generačnou výpoveďou Jozefa Banáša. Od čias Alexandra Dubčeka, cez pád socializmu, vládu Vladimíra Mečiara, až po súčasnú politickú situáciu. 9. október 2022 Tlačové správy

„Je to príbeh z prašivých čias, ktoré sme si do veľkej miery vytvorili my sami. To, či budú aj naďalej prašivé je v našich rukách. Všetko je o hodnotách. Pokiaľ bude väčšina uctievať etické a humánne hodnoty, budú jej postoje musieť rešpektovať aj politici,“ tvrdí Jozef Banáš o svojom novom románe Karneval krýs, ktorý je voľným pokračovaním bestselleru Sezóna potkanov, ktorá vyšla ešte v roku 2011 a predalo sa z nej takmer 32 000 kníh.

Hlavný hrdina románu Karneval krýs Gregor Kramár je bojovník, ktorí bojuje s mocnými za totality aj za demokracie. Časom sa však unaví, stratí nádej, uvažuje o samovražde, až mu osud pošle do cesty jeho dávno zabudnutú prvú lásku, ktorá zmení jeho život a ukáže mu tú správnu cestu.

Jozef Banáš o svojom románe Karneval krýs:

Karneval krýs je o tom, že demokracia je len ilúzia…že žijeme v zlých, prašivých časoch. V príbehu nechýbajú politické ani osobné zápasy…je to jednoducho príbeh o tom, v akom svete vlastne žijeme.

Ale najdôležitejšie je, že je tu ešte cesta, ako to možno zmeniť…

„Nikdy by mi nenapadlo, že 33 rokov po páde starého režimu budeme riešiť otázky chudoby, neustále sa zvyšujúcich cien, inflácie, pretvárky, pokrytectva a masovej manipulácie ľudí. Nikdy by mi nenapadlo, že si 33 rokov po páde komunizmu moc v krajine prisvojí jeden jediný človek,“ dodáva Banáš.

Neexistujú krízy politické či hospodárske, iba morálne. Spôsobujú ich krysy. Sú stále nenažrané, aktívne hlavne v tme, keď ich nevidia. Žijú v klanoch, ktoré medzi sebou vedú vojny, sú pomstychtivé, vodcovia si značkujú podriadených močom. Krysy sa pred vodcom od strachu plazia po bruchu, na dôkaz svojej oddanosti mu olizujú srsť, hoci by ho najradšej zožrali.

Kritériá pravdy vždy určujú mocní, pravdaže – momentálni mocní. A základným atribútom každého mocného je, že je len dočasný. Naopak, tí, ktorí idú proti prúdu za svojou pravdou aj napriek neprajníkom, tí ostanú v pamäti národov. Jediný odvážny medzi tisíckou zbabelých je väčšina!

Karneval krýs je do istej miery aj generačnou výpoveďou Jozefa Banáša. Od čias Alexandra Dubčeka, cez pád socializmu, vládu Vladimíra Mečiara, až po súčasnú politickú situáciu. Viaceré mená sú zakódované, ale každému je hneď jasné, o kom je reč – Frko je Fico a Ivan Kraľovič je Igor Matovič.

A hlavný hrdina čoskoro zisťuje, že politici v každom režime žijú v rovnakých bublinách obklopení pätolizačmi. Na vlastnej koži sa presvedčí, že takzvané demokratické voľby sú ideálny systém, v ktorom jedni zlodeji legálne vymenia druhých, aby rozkradli peniaze tých, ktorí ich volili.

Milan Buno, knižný publicista

