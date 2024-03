1. marec 2024 ELA Rôzne Zimu máme za sebou, no teplotné SKOKY nás neminú: Aké počasie prinesie MAREC? Zimu máme definitívne za sebou a pred nami je obdobie meteorologickej jari. Tá by mala byť podľa najnovších predpovedí pomerne pestrá.

Zdroj: TASR

Tohtoročný február bol najteplejším februárom v novodobej histórii meteorologických meraní a predpoveď naznačuje, že aj marec začne v podobnom duchu počasia. Prvé marcové dni by mali byť veľmi teplé, no následne je šanca na ochladenie, informuje iMeteo.sk.

Ochladenie je možné už budúci týždeň

Marec by mal najskôr začať veľmi teplým počasím. Aj naďalej bude do našej oblasti prúdiť teplý vzduch, no príliv teplého vzduchu môžu narušiť jednotlivé frontálne vlny, ktoré prinesú dočasné ochladenie a zrážky.

„Teploty by v prvé marcové dni mali byť nadpriemerne vysoké a počas dňa sa budú teploty takmer na celom území dostávať nad hranicu +10 °C a v najteplejších lokalitách Slovenska budú teploty atakovať až hranicu +20 °C,“ dodáva iMeteo.

Aktuálne behy numerických modelov naznačujú, že k určitej zmene by mohlo dôjsť na našom území v priebehu budúceho týždňa. Okolo 6. marca avizuje ansámbel modelu ECMWF ochladenie, ktoré by v Bratislave mohlo stiahnuť teploty k nule.

Ešte sa ochladí

To, že sa ochladí, potvrdzujú najmä posledné behy numerických modelov, no ešte pred niekoľkými dňami to tak vôbec nevyzeralo. Je však isté, že k určitému ochladeniu predsa len dôjde.

„Teploty sa z veľmi vysokých hodnôt dostanú v Bratislave len na hranicu okolo +5 °C, no na severe by sa ochladenie mohlo prejaviť aj výraznejšie. Nemožno vylúčiť, že dokonca napadne sneh a teploty sa cez deň budú pohybovať len okolo nuly. Takto vidí vývoj teploty ansámbel modelu ECMWF pre Žilinu,“ píše iMeteo.

Druhá dekáda marca stále teplá

Obdobie od 10. marca by malo pokračovať v nadpriemerne teplom počasí. Znamená to teda, že teploty by počas dňa mali byť jarné, v intervale zväčša od +10 do +20 °C, no nemožno vylúčiť, že niektoré dni teplota prekročí aj dvadsiatku.

Po zrážkovej stránke sa očakáva premenlivé počasie s jednotlivými prechodmi frontálnych systémov. Obdobie by ako celok malo byť zrážkovo priemerné.

Oveľa zaujímavejšie to začína byť okolo 18. marca, kedy by v našej oblasti malo zavládnuť oveľa premenlivejšie počasie ako v prvej polovici marca.

Teplý marec

Zároveň je pomerne vysoká pravdepodobnosť vpádov chladného vzduchu, ktoré by mohli byť natoľko intenzívne, že môžu priniesť prechodné mrazíky či do vyššie položených oblastí aj sneh.

Posledná marcová dekáda by mala byť teplotne normálna, no na severe môže byť priemerná teplota pod normálom, čo naznačuje práve spomínaný vpád chladného vzduchu. Po zrážkovej stránke by druhá polovica marca mala byť na zrážky bohatá.

„Celkovo to teda vyzerá tak, že marec bude opäť teplý, pričom sa črtá aj niekoľko vpádov chladného vzduchu. Prvý vpád studeného vzduchu by mohol prísť okolo 6. marca a ďalší je na programe okolo 18. marca. Sneh by síce napadnúť už nemusel, no vpády arktického vzduchu by mohli do značnej miery poškodiť vegetáciu, ktorá už vo veľkom začína kvitnúť,“ avizuje iMeteo.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk