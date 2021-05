Zdroj: Sokratov inštitút Život po pandémii: Ako využiť všetko, čo COVID priniesol, v náš prospech? Pandémia koronavírusu mnohým z nás obrátila život naruby. Na rok sme úplne zmenili zažité vzorce fungovania, denný režim sa nám úplne otočil, niektorí, žiaľ, prišli o prácu, iným poodhalil, že chcú žiť inak. 27. máj 2021 Tlačové správy

27. máj 2021 Tlačové správy Život po pandémii: Ako využiť všetko, čo COVID priniesol, v náš prospech? Pandémia koronavírusu mnohým z nás obrátila život naruby. Na rok sme úplne zmenili zažité vzorce fungovania, denný režim sa nám úplne otočil, niektorí, žiaľ, prišli o prácu, iným poodhalil, že chcú žiť inak.

Zdroj: Sokratov inštitút

Sokratov inštitút prichádza s kurzom, ktorý vás má nasmerovať, ako toto všetko zužitkovať pre lepšiu budúcnosť.

„Pandémia je jednou z veľkých výziev posledného desaťročia. Dokonca sa hovorí o „generácii C“ (t.j. generácii Covidu), deťoch, ktoré budú najviac ovplyvnené spoločenskými dôsledkami pandémie. Neistotou, zmenami životného štýlu, akýmsi varovaním pred ešte väčšími krízami… Ale pandémia nám prináša aj pozitíva, ktoré zatiaľ až tak nevnímame. Opäť otvorila otázku o kvalite života, o hodnotách, ktoré sú podstatné, o tom, či sme schopní obmedziť konzum a ako byť solidárnejší na lokálnej aj globálnej úrovni,“ vysvetľuje facilitátor a tréner Dušan Ondrušek.

Sokratov inštitút, ktorý realizuje Živica, preto prichádza s ponukou nového sebarozvojového kurzu Za obzor. Určený je pre ľudí nad 30 rokov, ktorí chcú nadviazať na pozitíva, ktoré priniesla pandémia a s odborníkmi zistiť, ako ich využiť vo svoj prospech.

„V spoločnosti skúsených lektorov sa s odstupom pozrú na svoje životné priority, posilnia si mäkké zručnosti a tiež nadviažu kontakty s inšpiratívnymi ľuďmi. Možno objavia aj nové životné smerovanie,“ vraví koordinátorka programu Sokratov inštitút Jana Ďaďová.

Účastníci teda budú mať príležitosť od odborníkov sa dozvedieť napríklad o tom, ako cieľavedomo budovať pozitívnu budúcnosť.

„Z psychologického hľadiska patrí podľa odborníkov súčasná pandémia medzi najväčšie hrozby pre duševné zdravie od II. svetovej vojny. Mnoho ľudí stratilo svojich blízkych, alebo prišli o zamestnanie. Pre časť ľudí to ale naozaj môže byť aj príležitosť spraviť zmenu, ku ktorej by sa inak neodhodlali. Ak vieme nájsť niečo konkrétne, čo sme si v danom období pochvaľovali, je užitočné si to podržať ako nový návyk. Naučíme sa tiež viac o rôznych zdrojoch, z ktorých získavame svoju silu a istotu a ešte veľa iného,“ vysvetľuje psychoterapeutka Sylvia Ondrisová, ktorá bude mať takisto v rámci kurzu workshop.

Kurz je výbornou príležitosťou vyjsť z rutiny. Odohrávať sa totiž bude v legendárnej Zaježovej, kde účastníci budú žiť uprostred prírody a v súlade s ňou.

„Cieľom je pracovať tak, aby sa všetci zároveň nabili energiou. Ponúkneme vegetariánsku stravu, ktorá možno inšpiruje objavnými receptami, budeme tiež fyzicky pracovať, ale, samozrejme, v prvom rade sa vzdelávať. To všetko v atmosfére, kde si účastníci dokonale prečistia hlavu,“ dodáva Jana Ďaďová.

Dokopy 5 workshopov sa bude venovať aktuálnym a užitočným témam, napríklad vyhoreniu, riešeniu konfliktov, či zdokonaľovaniu sebaprezentačných zručností.

„Vyhorenie vzniká následkom dlhodobého stresu alebo zaťaženia a hrozí asi každému, kto tento stres nedostatočne kompenzuje, napríklad aktívnym oddychom, vzťahmi, dostatkom spánku. Spôsobom, ako mu predchádzať, sa budeme podrobne venovať na seminári,“ upozorňuje psychológ Matúš Bakyta.

„Otázky riešenia konfliktov budú aktuálne vždy. Mení sa len ich podoba. To čo je najaktuálnejšie dnes je neobyčajná polarizácia. Mizne nám názorový stred, miesto, kde sa dá bezbolestne stretávať sa a hovoriť inak než tí, ktorí sa držia len extrémov na jednej či druhej strane. Takže umenie ako sa rozprávať ponad deliace čiary bude niečo nové, čo sa dnes mnohí musia učiť,“ hovorí o svojom workshope Dušan Ondrušek.

Pozrite sa teda Za obzor so Sokratovým inštitútom a skúste z aktuálnej situácie vyťažiť čo najviac. Prihlášky spolu s motivačnými listami môžete posielať do 31. mája. Podrobnosti nájdete na webe Sokratovho inštitútu.

