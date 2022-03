Živý a zdravý? Ruský minister Šojgu sa objavil na zázname, údajne mal dostať infarkt

Videozáznam schôdzky ruského ministra obrany Sergeja Šojgua s vysokopostavenými predstaviteľmi armády zverejnil v sobotu ruský rezort obrany – po dvoch týždňoch špekulácií v súvislosti s jeho zmiznutím z verejnosti. Informovala o tom stanica BBC.

Ruský minister obrany vo videu predsedá armádnej schôdzke a diskutuje o dodávkach zbraní a otázkach spojených s vojenským rozpočtom, spresňuje denník The Guardian s odvolaním sa na agentúru Reuters.

„Pokračujeme v dodávkach výzbroje a vybavenia v predstihu … Prioritami sú vysoko presné zbrane s dlhým dosahom, vybavenie lietadiel a udržiavanie pohotovosti strategických jadrových síl,“ povedal Šojgu, ktorý dohliada na „špeciálnu vojenskú operáciu“ ruskej armády na Ukrajine.

Na stretnutí sa zúčastnili vysokopostavení predstavitelia ruskej armády vrátane náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, ktorého taktiež počas uplynulého obdobia nebolo vidieť na verejnosti, píše Guardian.

Snímky, ktoré odvysielala štátna televízia, neboli datované, Šojgu sa však odvoláva na stretnutie ministerstva financií, ktoré sa podľa informácií ruských tlačových agentúr konalo v piatok, spresnila agentúra AFP.

Šojgu ďalej uviedol, že objednávky a dodávky zbraní prebiehajú podľa plánu „napriek ťažkostiam, ktoré dnes máme“ v dôsledku medzinárodných sankcií uvalených na Rusko za vojnu na Ukrajine.

Šojgu (66) sa objavil aj vo štvrtok vo videonahrávke stretnutia medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho bezpečnostnou radou, na tejto schôdzke však nehovoril.

Ruský minister obrany zvyčajne pravidelne vystupuje vo vysielaní štátnej televízie a v spoločnosti Putina sa zúčastnil aj na expedíciách do sibírskej divočiny, dodáva AFP.

It took two weeks, but Russia has finally released a slightly more convincing proof-of-life video of Sergei Shoigu after the defense minister vanished without explanation pic.twitter.com/tt3db5PoyW