Zdroj: TASR/Jakub Kotian Poslanec Kéry: Slovensko by odovzdaním systému S-300 bolo zatiahnuté do vojny Kéry v diskusii kritizoval aj to, že na Slovensko prišli systémy Patriot, ktoré podľa jeho slov nevieme obsluhovať a sú pre nás len zapožičané. 26. marec 2022 Správy

26. marec 2022 Správy Poslanec Kéry: Slovensko by odovzdaním systému S-300 bolo zatiahnuté do vojny Kéry v diskusii kritizoval aj to, že na Slovensko prišli systémy Patriot, ktoré podľa jeho slov nevieme obsluhovať a sú pre nás len zapožičané.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Slovensko by odovzdaním protiraketového systému S-300 Ukrajine bolo zatiahnuté do vojenského konfliktu. V diskusnej relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko to uviedol predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Marián Kéry (Smer-SD) s tým, že to odmieta.

Treba sa podľa neho v prvom rade momentálne pozerať na záujmy Slovenska. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus poznamenal, že práve tým, že Slovensko pomáha Ukrajine ako svojmu susedovi, háji aj svoje záujmy.

Kedy by malo NATO zakročiť?

Klus potvrdil, že systém S-300 by sa mohol poskytnúť Ukrajincom, ktorí ho vedia obsluhovať. Podmienkou však je, že by musela byť zabezpečená trvalá ochrana slovenského vzdušného priestoru. „Nemyslím si, že by bol odchod systému S-300 otázkou dní,“ podotkol Klus. Kéry kritizoval, že na Slovensko prišli systémy Patriot, ktoré nevieme obsluhovať a sú pre nás len zapožičané.

Ukrajina by sa žiadnych okolností nemala vzdať Krymu ani Donbasu, tvrdí Klus. „Bol by to taký silný precedens aj z hľadiska medzinárodného práva, že by to mohlo spôsobiť ďalšiu likvidáciu toho, na čo sme tu boli niekoľko desaťročí zvyknutí a čo nám garantovalo aj mier,“ zhodnotil Klus. Dodal, že by sa krajiny mali rešpektovať v tých hraniciach, v ktorých sú.

Klus aj Kéry považujú za červenú čiaru na Ukrajine použitie chemických, biologických či jadrových zbraní zo strany Ruska. Vtedy by NATO mohlo zakročiť.

Svet má ešte množstvo nevyčerpateľných možností v rámci sankcií, ako môže Rusko ekonomicky zlikvidovať. Jednou z nich je aj odpojenie dodávok plynu a ropy z Ruska, povedal Klus. „Sankcie sa vždy dávajú voči nejakému štátu, aby sme mu zmenili jeho rétoriku postoje, a ja nevidím, že by sa sankciami uvalenými na Ruskú federáciu zmenila mentalita, rozmýšľanie a konkrétne kroky Ruskej federácie,“ poukázal Kéry.

Rokovania s Katarom

Zároveň pripomenul, že Slovensko je absolútne závislé od ruského zemného plynu a ropy. Ak by sa krajina od toho odstrihla, bude to podľa neho nezodpovedné. Tieto suroviny by SR mohla nakupovať napríklad z Kataru či Saudskej Arábie, ktoré sú podľa Kéryho nedemokratické krajiny.

„To je zaujímavé, že teraz nám to neprekáža a len sa chceme odstrihnúť od ruského plynu,“ skonštatoval.

Klus následne potvrdil, že sa o dovoze surovín rokuje s Katarom aj Saudskou Arábiou. „Nemusí sa nám páčiť, že rokujeme s krajinami, ktoré nie sú demokratické, ale stále sú to menej zlé alternatívy, ako byť úplne závislý od krajiny, ktorá vedie vojnu v susednej krajine,“ poznamenal Klus. Prezident USA Joe Biden podľa neho tiež ubezpečil EÚ, že Spojené štáty americké zvýšia produkciu ropy a plynu a krátkodobo pomôžu vykryť prípadné problémy s dodávkami.

Slovensku podľa Kéryho nehrozí, že by mohlo susediť s Ruskom. Podľa Klusa sa to, naopak, nedá vylúčiť a také riziko existuje. Štátny tajomník sa tiež v diskusii ohradil voči tvrdeniam Kéryho, že americký minister obrany na návšteve Slovenska dával politikom nejaké inštrukcie.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR