12. november 2023 Zo zahraničia Zomrel český politik Karel Schwarzenberg: Bol to vzácny človek, reaguje prezidentka Z pražskej nemocnice ho previezli do Viedne. Dva dni pred smrťou bol v umelom spánku.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Vo veku 85 rokov zomrel v sobotu Karel Schwarzenberg, bývalý minister zahraničných vecí ČR a predseda strany TOP 09. TASR správu prevzala zo spravodajského portálu Českého rozhlasu, ktorý sa odvoláva na portál Echo24 a oznámenie spoluzakladateľa TOP 09 Miroslava Kalouska na sociálnej sieti.

Schwarzenberg zomrel vo Viedni, píše Echo24 s odvolaním sa zdroj z prostredia politikovej rodiny. Posledné dva dni bol v kritickom stave v umelom spánku. Do nemocnice vo Viedni ho previezli v pondelok 6. novembra z Prahy.

Smrť Schwarzenberga sa dotkla aj slovenskej prezidentky, ktorá vyjadrila úprimnú sústrasť prostredníctvom sociálnej siete. „Navždy odišiel vzácny človek, demokrat a bojovník za slobodu Karel Schwarzenberg. Dovolím si pozmeniť jeho vlastný citát, ktorý povedal v smútočnom prejave pri rozlúčke so svojím priateľom Václavom Havlom: Pán Schwarzenberg, za pravdu a lásku budeme ďalej bojovať. Neustaneme, môžete sa na nás spoľahnúť,“ napísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Na českého politika spomína ako na veľkú osobnosť československej a českej politiky aj Ivan Korčok. Podľa neho bol Karel Schwarzenberg presvedčený Európan. „Mal som možnosť veľakrát ho osobne stretnúť a rozprávať sa s ním. V roku 2020 som v Bratislave predniesol laudácio keď mu bola udelená Transatlantická cena. Tých stretnutí bolo ozaj veľa, vždy sa zaujímal o našu krajinu a hovoril o nej dobroprajne a s pozitívnou emóciou,“ uviedol Korčok.

Potomok šľachtického rodu

Karel Schwarzenberg (celým menom Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, knieža zo Schwarzenbergu), potomok šľachtického rodu Schwarzenbergovcov, sa narodil 10. decembra 1937 v Prahe. Po prevrate vo februári 1948 jeho rodina v decembri toho istého roku opustila bývalú Československú republiku a presťahovala sa do zahraničia. Študoval právo vo Viedni a Grazi a v Mníchove lesníctvo.

Na jeseň 1989 sa vrátil do vlasti a 10. júla 1990 bol vymenovaný za kancelára prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Václava Havla. Ministrom zahraničných vecí ČR bol od januára 2007 do mája 2009 a od júla 2010 do júla 2013.

Spolu s Miroslavom Kalouskom založili v júni 2009 stranu TOP 09 a na jej ustanovujúcom sneme 28. novembra 2009 sa Schwarzenberg stal jej predsedom. Neskôr bol aj členom Poslaneckej snemovne parlamentu ČR.

Kandidoval za prezidenta

V roku 2013 kandidoval v prezidentských voľbách, v druhom kole však neuspel v súboji s víťazom – neskorším prezidentom Milošom Zemanom.

Český prezident Petr Pavel 28. októbra tohto roka Schwarzenbergovi udelil vyznamenanie Rad Bieleho leva za zásluhy v oblasti politiky, pripomína Český rozhlas.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: TASR/Dnes24.sk