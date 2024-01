6. január 2024 Kultúra Zomrel herec David Soul: Bol HVIEZDOU kultového seriálu Starsky & Hutch Zomrel herec David Soul známy zo seriálu Starsky & Hutch.

Vo veku 80 rokov zomrel americko-britský herec David Soul, ktorý sa preslávil stvárnením detektíva v akčnom televíznom seriáli Starsky & Hutch. Oznámila to v piatok jeho rodina, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Prehral boj o život

„David Soul – milovaný manžel, otec, starý otec a brat zomrel včera (vo štvrtok) po udatnom boji o život v milujúcej spoločnosti svojej rodiny,“ oznámila Soulova manžela Helen Snellová.

„So svetom sa ako herec, spevák, rozprávač, kreatívny umelec a drahý priateľ podelil s mnohými výnimočnými darmi. Jeho úsmev, smiech a túžbu žiť si zapamätajú mnohí, ktorých životy ovplyvnil,“ uviedla Snellová vo vyhlásení.

Nezabudnuteľná postava

V seriáli o detektívnej dvojici Starsky & Hutch stvárnil Soul detektíva Kena „Hutcha“ Hutchinsona po boku Paula Michaela Glasera, ktorý si zahral jeho kolegu detektíva Davida Starskyho. Americká televízia ABC tento seriál vysielala v rokoch 1975 až 1979 a stal sa populárnym v mnohých krajinách sveta.

Soul a Glaser sa objavili aj vo filme Starsky & Hutch z roku 2004, v ktorom detektívne duo stvárnili herci Ben Stiller a Owen Wilson.

Na vrchole svojej hereckej kariéry sa Soul vydal aj na spevácku dráhu. Celkovo nahral päť albumov a neskôr vydal aj kompilačný album. Na popredných miestach v hudobných rebríčkoch sa v druhej polovici 70. rokov umiestnili napríklad jeho hity Don't Give Up On Us alebo Silver Lady, píše agentúra AFP.

Soul sa narodil v roku 1943 v americkom štáte Illinois. Od svadby so Snellovou, ktorá pochádza z Británie, však žil už vyše desať rokov v Londýne. V Británii sa venoval predovšetkým divadelnému herectvu a stvárnil napríklad jednu z hlavným úloh v muzikáli Jerry Springer – The Opera.

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR