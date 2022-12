Zomrel srbský futbalový tréner Siniša Mihajlovič: Podľahol leukémii, mal len 53 rokov

Srbský futbalový tréner Siniša Mihajlovič zomrel v piatok v Ríme vo veku 53 rokov. Po dva a pol rokoch podľahol akútnej leukémii. Pred niekoľkými dňami sa jeho stav zhoršil a bol hospitalizovaný na klinike v Ríme. Informovala o tom agentúra APA.

Posledným pôsobiskom srbského kouča bol taliansky klub FC Bologna, ktorý viedol do septembra tohto roka. Počas aktívnej hráčskej kariéry pôsobil prevažne v talianskej Serie A, kde hral za AS Rím, Lazio Rím či Inter Miláno.

V roku 1991 sa pričinil vo farbách Crvenej Zvezdy Belehrad o prekvapujúci triumf v Európskom pohári majstrov. S Laziom bol v roku 2000 taliansky majster, rok predtým vyhral s Rimanmi Pohári víťazov pohárov. V roku 2006 získal „scudetto“ s Interom.

„Smutná správa pre srbský futbal, balkánsky región i celú Európu. Futbal stratil príliš skoro jedného z najlepších exekútorov priamych kopov v histórii. Ako hráč a neskôr tréner zanechal hlbokú stopu v histórii srbského a talianskeho futbalu,“ uviedol v stanovisku Srbský futbalový zväz.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.



“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.



Fighter, great man. Shocking news.



RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO