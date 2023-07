Zdroj: Unsplash.com , YouTube.com/P Noe ZOMREL zakladajúci člen legendárnej kapely: Ich najväčší HIT ľudia milujú Hudobný svet smúti. Prišiel o zakladajúceho člena svetoznámej kapely, ktorej najväčší hit pozná každý. 28. júl 2023 Kultúra

Vo veku 77 rokov zomrel v stredu v Los Angeles americký spevák a spoluzakladateľ rockovej skupiny Eagles Randy Meisner. Podľa vyhlásenia, ktoré skupina zverejnila na svojej webovej stránke, Meisner zomrel na komplikácie spôsobené chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, informovala agentúra AP.

Meisner spolu s Glennom Freyom, Donom Henleym a Berniem Leadonom založili skupinu Eagles v roku 1971.

Najznámejšie hity

Meisner v nej hral na basgitaru a spieval na niekoľkých najobľúbenejších albumoch tejto rockovej skupiny vrátane Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights a Hotel California. Je spoluautorom veľkého hitu skupiny – piesne Take It to the Limit, ktorú aj naspieval.

V roku 1977 Meisner opustil skupinu Eagles, pričom ho v nej nahradil Timothy B. Schmit. Následne Meisner vydal niekoľko sólových albumov.

V roku 1994 Meisner síce nebol pozvaný na veľké „návratové“ turné Eagles, ale v roku 1998 sa objavil po boku skupiny na jej slávnostnom uvedení do Rock and rollovej siene slávy v New Yorku. Skupina Eagles ho pozvala aj na svetové turné History of the Eagles v roku 2013, ale Meisner sa nemohol pridať kvôli pretrvávajúcim zdravotným problémom.

