6 Galéria Zdroj: Twitter.com/annaberu Začínala na ulici, stala sa HVIEZDOU a prišla o syna: O'Connor roky bojovala s CHOROBOU Sinéad O'Connor zažila celosvetovú slávu, no prišla aj o syna, ktorý si zobral život. Svetoznáma speváčka skonala vo veku 56 rokov. 27. júl 2023 Kultúra

27. júl 2023 Kultúra Začínala na ulici, stala sa HVIEZDOU a prišla o syna: O'Connor roky bojovala s CHOROBOU Sinéad O'Connor zažila celosvetovú slávu, no prišla aj o syna, ktorý si zobral život. Svetoznáma speváčka skonala vo veku 56 rokov.

Vo veku 56 rokov zomrela írska speváčka Sinéad O'Connor. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na stredajšiu správu denníka The Irish Times.

Kradla v obchode, hrala na ulici

Sinéad O'Connor sa narodila v írskom Dubline 8. decembra 1966. Jej otec bol právnik, matka krajčírka. Rodičia sa rozviedli, keď bola ešte v útlom veku. Pri agresívnej matke prežila ťažké detstvo a po tom, ako ju prichytili kradnúť v obchode, skončila v polepšovni. Jej hudobná kariéra odštartovala, keď ju objavil miestny bubeník skupiny In Tua Nua. Pred dokončením školy ušla do Dublinu, kde hrávala na gitare na ulici a v puboch.

Jej debutový štúdiový album The Lion and the Cobra vyšiel v roku 1987 a dostalo sa mu medzinárodného uznania. Nasledoval jej druhý štúdiový album I Do Not Want What I Have't Got (1990), ktorý sa stal jej najväčším úspechom. Predalo sa z neho viac ako sedem miliónov kópií po celom svete.

Jeho hlavným singlom bola skladba Nothing Compares 2 U, ktorej text napísal americký hudobník Prince.

Desať albumov

Singel sa v roku 1990 stal svetovým singlom číslo jeden na udeľovaní cien Billboard Music Awards. Pieseň bola zároveň nominovaná na štyri ceny Grammy: najlepší album, najlepšia pieseň, najlepšia speváčka a najlepší alternatívny album. Video k tejto skladbe získalo cenu MTV za klip roka. Časopis The Rolling Stone ju v roku 1991 označil za umelkyňu roka.

O'Connor vydala desať štúdiových albumov. Za viacero z nich získala medzinárodné ocenenia. Jej tvorba zahŕňala aj filmovú hudbu, spolupracovala s rôznymi ďalšími umelcami a vystupovala tiež na charitatívnych koncertoch. Jej memoáre Spomienky z roku 2021 sa stali bestsellerom.

Rodinná tragédia

Po O'Connorovej zostali tri deti. Jej syn Shane si zobral život pred rokom a pol vo veku 17 rokov. O'Connor dlhé roky trpela duševnou chorobou. V roku 2017 si zmenila meno na Magda Davittová. O rok neskôr konvertovala na islam a znova si zmenila meno, tentoraz na Shuhada Sadaqatová. V uplynulom období však verejne vystupovala pod svojím pôvodným menom a trávila čas v írskom grófstve Roscommon a v Londýne.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

6 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR