24. november 2023 Rastislav Búgel Kultúra ZOMREL zakladateľ obľúbeného festivalu: Zo slov jeho bývalej partnerky PUKÁ srdce Vo veku 55 rokov zomrel zakladateľ obľúbeného festivalu, ktorý navštevovalo 20-tisíc ľudí.

Vo veku 55-rokov zomrel Pavel Kloupar. Bol zakladateľom známeho multižánrového hudobného festivalu Sázavafest. Informoval o tom portál idnes.cz.

Úspešný festival

Sázavafest sa premiérovo konal v roku 2001 ako jednodenná akcia, na ktorú si našlo cestu 1 800 návštevníkov. Postupne naberal na popularite a návštevnosť v posledných rokoch prekročila hranicu 20-tisíc ľudí.

Klouparovi sa podarilo do Česka prilákať také hviezdy ako Chumbawamba, Moby alebo Sister Bliss zo skupiny Faithless.

O úmrtí Pavla Kloupara informovala na sociálnej sieti aj jeho bývalá partnerka Iva Lecká.

Emotívne slová

„Neverila by som, že toto niekedy budem písať… Nikto nikdy netušíme, kedy naša sviečka dohorí… Svoju cestu si dláždime deň za dňom. A potom to príde… Je mi strašne ľúto, že jeho cesta bola tak krátka. Bolí to, ťažko sa s tým zmieruje. Spomienky zostávajú,“ napísala Lecká.

Fajn chlap

Klouparova expartnerka dodáva: „Vy všetci, ktorí ste Pavla poznali a mali ho radi, pretože on bol veľmi dobrý človek, venujte mu tichú spomienku. Slová mi dochádzajú… Čo ale viem isto, že v tom nekonečnom svetle bude naozaj šťastný. Bol to fajn chlap a aj keď to niekedy bolo vedľa neho veľmi ťažké, som rada, že bol súčasťou tej mojej cesty. A že tu zostáva v našom synovi. Toto sa mu totiž naozaj podarilo. Tak raz tam hore dovidenia…“ dokončila dojemný príspevok Iva Lecká.

Do založenia festivalu Kloupar pôsobil v bankovej sfére. Venoval sa marketingu a hudobnej dramaturgii. „Presná príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa, ale hovorí sa o vážnej chorobe,“ dodáva idnes.cz.

„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás opustil Pavel Kloupar, zakladateľ Sázavafestu. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine. Jeho odkaz bude žiť ďalej v každom tóne, smiechu a v každom stretnutí na našom festivale,“ píše sa na oficiálnom profile Sázavafestu.

