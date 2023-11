Zdroj: Facebook.com/TV NOVA , Pexels.com Československý film zasiahla ZDRVUJÚCA správa! Zomrela hviezdna herečka Šok pre milovníkov československých filmov! Zomrela obľúbená česká herečka. 20. november 2023 Rastislav Búgel Kultúra

20. november 2023 Rastislav Búgel Kultúra Československý film zasiahla ZDRVUJÚCA správa! Zomrela hviezdna herečka Šok pre milovníkov československých filmov! Zomrela obľúbená česká herečka.

Známa česká herečka Zdena Hadrbolcová zomrela vo veku 86 rokov. Informoval o tom portál Blesk.cz.

Podľa portálu herečku vlani pred Vianocami postihla mozgová príhoda. Od tej doby potrebovala nepretržitú starostlivosť.

Deti nikdy nechcela

Aj keď Hadrbolcová počas svojej kariéry stvárnila množstvo mamičiek, sama deti nikdy nemala. „Bola to moja voľby. Nikdy som deti nechcela, čo neznamená, že by som ich nemala rada. Naopak k nim chovám nežné city, ale nikdy som si nevedela predstaviť, že by som mala svoje vlastné,“ povedala pred časom pre časopis Sedmička.

Bohatá kariéra

Zdena Hadrbolcová sa narodila 13. júla 1937. Vyrastala v pražských Holešoviciach. Vyštudovala francúzske gymnázium, po ktorom nastúpila na DAMU. V Divadle S.K. Neumana vydržala dlhých 30 rokov. Neskôr pôsobila v Divadle Komedie, Rubín, Divadle Na zábradlí a v Divadle V Řeznické.

Hadrbolcová hrala v desiatkach filmov a seriálov. Za všetky spomeňme napríklad Slavnosti sněženek, František je děvkař, Probudím se včera, Lietajúci Čestmír a iné.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Instagram.com/buuski

Zdroj: Dnes24.sk