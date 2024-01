5. január 2024 Magazín Zora Czoborová po ťažkej operácii prekvapila: MAKÁ na sebe, no je zmenená na NEPOZNANIE Známa fitness trénerka Zora Czoborová podstúpila ťažkú operáciu. Postupne sa zotavuje, no pobyt v nemocnici jej evidentne neprospel.

56-ročná fitnesska Zora Czoborová približne pred mesiacom podstúpila náročnú operáciu.

V nemocnici jej vymenili kolenné kĺby.

Fitness trénerka sa k zákroku odhodlávala dlhých 20 rokov.

Cesta za stratenou formou

Slovenka, ktorá je mimoriadne aktívna aj na sociálnych sieťach, zverejňuje príspevky zo svojej rehabilitácie. Už na druhý deň po operácii sa postavila na vlastné nohy a pomocou bariel sa opäť „učila“ chodiť.

Po 8. dňoch rozbehla rehabilitáciu na plné obrátky. Absolvovala vyšetrenie terapeutom a pustila sa aj na cvičenie na balančnej plošine.

Nejde to ľahko

Po dvoch týždňoch jej vybrali stehy a začala chodiť bez bariel. Nič však nejde tak ľahko, ako by sa mohlo zdať. Motivačné príspevky občas vystriedajú aj tie, ktoré ukazujú skutočný boj.

„Každý deň začínam so slzami v očiach. Mám chuť sa na to… zostať ležať v posteli a ľutovať sa. Ale na to nie je čas. Nikto to za mňa neodmaká,“ napísala fitnesska po troch týždňoch od operácie.

Len kosť a koža

K cvičeniu pripojila aj plávanie. Na sociálnu sieť pridala príspevok s fotkou z plavárne, na ktorej by ste ju možno ani nespoznali. „Viditeľne mi odišla svalová hmota. Až 5 kg. To bude dlhá cesta,“ napísala Zora.

„No, musím sa priznať, že moje plavecké odhodlanie dopadlo fiaskom… Odplávala som 600 m a musela som ujsť z bazéna… Taká mi bola zima, že som nedokázala pokračovať… Bohužiaľ, ešte neviem plávať na výkon, takže som sa nedokázala prehriať. Štve ma to! Ale pre moje telo nemá význam bojovať a nie užívať si pohyb vo vode,“ vysvetlila Zora Czoborová na Instagrame.

