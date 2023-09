96 Galéria Zdroj: TASR/Pavol Zachar Zverejnili PRVÝ exit poll: Medzi prvým a druhým je iba MINIMÁLNY rozdiel! Väčšina volebných miestností sa už zatvorila a komisie začínajú sčítavať hlasy. Ešte pred zverejnením prvých výsledkov uzrel svetlo sveta slepý exit poll. 30. september 2023 Politika

30. september 2023 Politika Zverejnili PRVÝ exit poll: Medzi prvým a druhým je iba MINIMÁLNY rozdiel! Väčšina volebných miestností sa už zatvorila a komisie začínajú sčítavať hlasy. Ešte pred zverejnením prvých výsledkov uzrel svetlo sveta slepý exit poll.

96 Galéria Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Televízia Markíza zverejnila prvý exit poll, za ktorým stojí agentúra FOCUS. Nakoľko moratórium sa posunulo na 22.45 hodinu, zatiaľ je slepý, čiže pri jednotlivých údajoch nenájdete názov politického subjektu.

Prieskumu sa zúčastnilo 20-tisíc oslovených voličov.

„​Prvá strana získala 23,5 percenta hlasov, druhá zaostala len o viac ako 1,5 percenta. Tretí subjekt už výrazne zaostal, pričom mu ľudia dali viac ako 12-percentú dôveru,“ informuje portál tvnoviny.sk.

Štvrtý subjekt by sa dostal do parlamentu s odstupom štyroch percent. Subjekt na piatom mieste by dostal 6,4 percenta, šiesty 6,0 percenta a siedmy 5,3 percenta.

Do parlamentu by sa tak podľa exit poll dostalo sedem politických subjektov. „Prekvapením je, že oproti predvolebným prieskumom by sa podľa exit pollu do parlamentu nedostala strana, ktorá sa dlhodobo pohybovala nad potrebou päť percentnou hranicou,“ píše portál.

Víťazný subjekt by v parlamente obsadil 42 kresiel, druhý 40, tretí 22, štvrtý 14, piaty a šiesty po 11 a siedmy 10 kresiel.

Foto: ilustračné

Zdroj: reprofoto TV Markíza

96 Galéria

Zdroj: TASR/František Iván

