18. apríl 2021 Monika Hanigovská Lifestyle 10 magických fráz: Deti po nich prestanú plakať a začnú sa usmievať Odborníčka spísala frázy, ktoré nás v ťažkých chvíľach opäť spoja s dieťaťom.

Deti citlivejšie vnímajú všetko, čo sa okolo nich práve deje. Ich svet je však pre dospelého rodiča akousi záhadou. Smiech dokáže rýchlo vystriedať plač, hnev či mlčanie a nepochopenie.

Kelly Holmes, štvornásobná mama, certifikovaná pedagogička pre rodičov a spisovateľka, spísala 10 fráz, ktoré vás v ťažkých chvíľach opäť spoja s deťmi.

1. Povedz mi, ako sa cítiš

Zistiť, čo práve prežíva dieťa, je občas veľmi zložité. No vyplatí sa to stále skúšať! Od dieťaťa nemusíte „ťahať dlhé vety“. Aj pár slov či opis situácie má veľkú moc. V mozgu dieťaťa naraz odštartujú chemické zmeny, ktoré mu opäť prinesú pocity pokoja a šťastia.

2. Milujem ťa, aj keď si nahnevaný/á

Dieťa potrebuje stále cítiť lásku. Touto vetou rodič vysiela jasný signál, že napriek všetkému svoje dieťa bezhranične miluje. Aj keď sa práve hnevá.

3. Môžem ťa objať?

Objatie je balzamom na problémy a vyhrotené situácie. Jednoduchým a rýchlym spôsobom urobíme viac, ako „v záplave“ slov a činov. Aj pár sekúnd stačí na to, aby dieťa zažilo silný príliv oxytocínu a serotonínu.

4. Je v poriadku, keď sa hneváš

V prípade, keď sa rodič pokúsi v dieťati potlačiť to, čo cíti, pravdepodobne situáciu posunie negatívnym smerom. „Pocity sú normálnou súčasťou človeka – aj tie menej zábavné,“ zdôrazňuje odborníčka.

5. Chcem pochopiť, ako ti je

Ako prezrádza pedagogička, týmto spôsobom opäť prirodzene prinútime dieťa nájsť slová, ktoré popisujú, ako sa cíti, a to mu pomôže pochopiť samé seba. Touto jedinou frázou však dávame zároveň dieťaťu najavo, že s ním prežívate momentálnu situáciu. A to stojí za to, že?

„Aby táto veta fungovala, nezabudnite sa svojmu dieťaťu pozerať do očí a skutočne počúvajte to, čo vám práve hovorí,“ radí odborníčka.

6. Poď sem, zhlboka sa nadýchneme!

Ďalší jednoduchý návod, ako upokojiť vystrašené, prekvapené alebo nahnevané dieťa. „Hlboké nádychy môžu zastaviť stresovú reakciu tela a znížiť srdcovú frekvenciu. A to je to, čo vy a vaše dieťa môžete v týchto napätých časoch určite použiť.“

7. Ako ti môžem pomôcť?

Dieťa po tejto otázke začne premýšľať nad riešením, pričom do úzadia zatláča všetky negatívne emócie. Potomstvu taktiež dokazujeme, že nám na nich skutočne záleží.

8. Môžeme začať odznova?

Táto otázka funguje ako akýsi gombík na zresetovanie problémov. Odborníčka prízvukuje, že nemusí fungovať hneď, no oplatí sa vydržať a skúšať to ďalej.

9. Je mi to ľúto

Aj rodičia robia chyby, a tie treba priznať aj pred deťmi. Nehrajte sa na dokonalých rodičov. Naučte svoje deti, že aj táto „fráza od srdca“ patrí k nášmu životu.

10. Nabudúce sa budem snažiť

Skúste vo vete počas ospravedlnenia alebo vysvetlenia použiť slovo „budem sa“- A to napríklad počas spoločného učenia. Skúste to napríklad vo vete: „Je mi ľúto, že som sa hneď neovládol a kričal som. Nabudúce sa budem snažiť, aby som ti nechal viac priestoru na odpoveď.“



Zdroj: Dnes24.sk