Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 10 NAJŠPINAVŠÍCH vecí v domácnosti, ktorých sa dotýkate každý deň: Vedeli ste o nich? Mnohé veci v domácnosti vyzerajú čisto, no v skutočnosti sú miestom, kde sa najlepšie rozmnožujú baktérie a stafylokoky. Ktoré sú to? 19. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

19. február 2023 Monika Hanigovská Magazín 10 NAJŠPINAVŠÍCH vecí v domácnosti, ktorých sa dotýkate každý deň: Vedeli ste o nich? Mnohé veci v domácnosti vyzerajú čisto, no v skutočnosti sú miestom, kde sa najlepšie rozmnožujú baktérie a stafylokoky. Ktoré sú to?

Aj keď udržujete v domácnosti poriadok a čistotu, vlastníte predmety, ktoré majú výborné podmienky pre rast a množenie baktérií a stafylokokov. Viete, ktoré sú to? Informuje o tom portál Hella.

Kto sa dostal do rebríčka?

Možno vás neprekvapí, že na vrchole špiny sa drží kuchynská špongia. Až 75 % špongií a kuchynských handričiek obsahuje koliformné baktérie. Informuje o tom portál Hella: „Problém špongií je v tom, že nimi všetko utierate, nie vždy ich čistíte, a drží sa v nich vlhkosť, ktorá vytvára vhodné prostredie pre rast baktérií.“ Skúste ju častejšie meniť.

No asi menej by ste vo výbere očakávali držiak na zubnú kefku. Tú síce po čistení zubov opláchnete, ale časť nečistôt z nej kvapne do pohárika na kefku (držiaka). A práve tam majú nečistoty výborné podmienky pre ďalší rast.

Prieskum ukázal, že až 27% držiakov na kefky malo baktérie a na 14 % si ľudia „pestovali“ stafylokoky.

Ako tomu predísť? Postačí, ak umyjete pohár či držiak mydlom a teplou vodou alebo utriete dezinfekčným obrúskom.

Ďalší nenápadný nosič baktérií

V zozname sa ocitli aj gombíky od sporáka: „Hoci to nie je miesto, o ktorom by mnohí z vás premýšľajú, gombíky od sporáka sú jedným z desiatich najčastejších miest, kde sa dokážu mikróby v našich domovoch dobre ukryť,“ informuje o tom tamojší portál.

Ako sa tam dostali? Žiadnou vedou – počas varenia sem jedlo prskne a je to. Gombíky najlepšie umyjete v horúcej mydlovej vode.

10 predmetov s najvyššou koncentráciou baktérií v domácnosti

kuchynská špongia kuchynský drez držiak na zubnú kefku miska na krmivo pre domáce zvieratá kávovar rukoväte kohútikov hračky pre domáce zvieratá kuchynské dosky gombíky od sporáka dosky na krájanie

Zdroj: Dnes24.sk