29. november 2023 TOS Lifestyle Adam po odstúpení z Farmy PREZRADIL detaily: Divákom adresoval prekvapivé slová! Podľa divákov Farmy spustili ostatní súťažiaci na Adama šikanu a teror. Psychický nátlak nevydržal a rozhodol sa odstúpiť. Teraz prezradil viac!

Reality šou Farma sa ocitla na pretrase po tom, čo sa rozhodol odstúpiť hlavný favorit, najpracovitejší a najzručnejší súťažiaci. 42-ročný Adam vyhral jednu zo súťaží, vďaka ktorej mu tvorcovia šou umožnili vymeniť 10-tisíc eur zo spoločného konta za lístok do semifinále.

On ponuku prijal a v tej chvíli mu začali robiť ostatní súťažiaci peklo. Nátlak z ich strany nevydržal a odstúpil. Viac o týchto udalostiach na Farme a o reakcii divákov sa dočítate tu.

Je už tak z Farmy vonku a o detailoch a svojich pocitoch sa rozhovoril v relácii Farma-Xtra. Myslí si, že aj niektorí ďalší farmári by sa zachovali na jeho mieste rovnako ako on a ponuku by prijali.

Pokukovali, či to so mnou niečo robí

„Najviac ma prekvapila reakcia Miroslavy. Mal som s ňou veľmi dobrý vzťah, snažil som sa jej pomôcť, keď už bola v stave, že to chce zabaliť. A zrazu človek, od ktorého by si to nečakal, ide po tebe ako po údenom, to bolo to najhoršie,“ odpovedal Adam na otázku, koho reakcia ho najviac prekvapila a okrem Miroslavy uviedol ako ďalšiu súťažiacu Luciu, pri ktorej však tiež uviedol, že ona v tom videla prirodzenú cestu, ako sa zbaviť súpera.

Podľa Adama sa určití ľudia už videli ako víťazi, resp. vo finále Farmy a mysleli si, že tie peniaze už patria im.

Minimálne svojím mlčaním sa však pridali všetci a celý kolektív sa s ním prestal rozprávať. „Cítil som sa hrozne. To, že vás ignorujú, by sa dalo ešte nejak prekúsiť. Ale tie slová boli priveľa. Nedalo sa to vydržať. Tá atmosféra, tie pohľady. Pokukovali po mne, či to so mnou niečo robí. Nálada bola neznesiteľná,“ zveril sa Adam.

Ešte si tu?

Diváci by radi videli Adama bojovať ďalej a mrzí ich, že sa nechal zlomiť. „Nevydržal by som sa zatínať celú dobu a som presvedčený, že určití ľudia by išli ďalej viac a viac, možno až za hranicu nejakej znesiteľnosti alebo slušnosti,“ uviedol na margo toho Adam.

Posledné ráno na Farme sa udiali veci, ktoré ho definitívne dorazili. „Keď som sa dostavil na raňajky, tak prvé slová, ktoré som počul, boli od Miroslavy: ešte si tu?“

Čo s ním bude ďalej, aké sú jeho plány? „To ešte neviem. Nechcem prebiehať, že akým pôjdem smerom, uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie,“ zareagoval na ďalšiu otázku moderátora vo Farme-Xtra.

Silný odkaz divákom

„Chcel by som sa ospravedlniť tým, ktorých som sklamal. Na druhej strane, buďte ľudskí. Buďte ľudia, milí jedni na druhých a tak sa nám bude lepšie žiť. S úsmevom hlavne a pomáhať si jeden druhému. Nebyť nepríjemný a všetko pôjde,“ dodal na záver.

Tým potvrdil svoje slová, ktoré Markíza sprostredkovala po jeho vypadnutí formou videa.

„Ahojte všetci, tak už som dorazil do svojho rodného mesta, do Revúcej. Už som doma a môžem konečne začať relaxovať. Chcel by som sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň, za vaše krásne slová a podporu, ktorú mi dávate. To som si ani vo sne nepredstavoval. A chcel by som vás požiadať ešte touto cestou, aj keď viem, že sa nezachovali ku mne pekne, hlavne Miroslava s Luciou, či by ste boli takí dobrí a keď chcete prejaviť svoj názor, malo by to byť v rámci normy a všetkej slušnosti. Tú si musíme zachovať, nech sa to nezvrhne a nech sa hnev a nenávisť neprenesú na ich rodiny a okolie,“ apeluje napriek všetkému smerom k divákom Adam.

