17. február 2024 Ľubomír Hudačko Kultúra Aj Slovensko malo svojho Oskara Schindlera: Na jeho počesť vznikol film Bardejov, VIDEO Hlavnou hviezdou projektu je známy herec Robert John Davi.

V Hollywoode dokončili film o Rudolfovi Löwym († 63), ktorý zachránil desiatky dievčat z Bardejova pred istou smrťou v Osvienčime. Informuje o tom portál cas.sk.

Sám však na svoje hrdinstvo neskôr doplatil životom v koncentračnom tábore. Investorom filmu je americký podnikateľ Emil Fish (88) pochádzajúci z Bardejovskej Novej Vsi.

Hlavnou hviezdou filmu s názvom Bardejov, je známy herec Robert John Davi.

Žiadna továreň

Silný príbeh dokazuje, že aj Slovensko malo svojho Oskara Schindlera. Volal sa Rudolf Löwy.

„Skutočný príbeh sa odohral už dávno, ale nikto si ho doposiaľ veľmi nevšímal. V marci 1942 nacisti prikázali Tisovi, aby poslal 1 000 dievčat z východného Slovenska, z toho 400 z Bardejova, do Osvienčimu, kde mali údajne pracovať v továrni na topánky. Lenže Löwy bol vplyvný muž a dozvedel sa, že žiadna továreň tam neexistuje a ide o obludný plán, ako dievčatá poslať na istú smrť do koncentráku. Časť z nich odcestovala rovno do Popradu, odkiaľ mal ísť transport, a zvyšných 312 umiestnili do dievčenskej školy v Bardejove," povedal podľa portálu cas.sk investor filmu a donor pri zachraňovaní pamiatok Emil Fish.

Löwy mal veľa známostí a podarilo sa mu zachrániť aj ďalších Židov, lenže mu na to prišli.

Natáčalo sa aj v Bardejove

„Hlinkova garda zistila, ako sa mu podarilo zachrániť dievčatá, a prišiel príkaz na jeho zatknutie. Pod prísnym dohľadom ho v súkromnom aute odviezli do Osvienčimu, kde zomrel,“ dodal pre portál investor, ktorému trvalo 2 až 3 roky, kým našiel vhodného producenta, režiséra aj kameramana.

Emil Fish doplnil, že film sa nakrúcal prevažne v Izraeli, no natáčalo sa aj v Bardejove. On sám sa narodil v Bardejovskej Novej Vsi, dnes sa zaoberá developerstvom, prevádzkuje zariadenia pre seniorov a pomáha zveľaďovať Bardejov.

Zdroj: Youtube.com/@IGNMovieTrailers

Zdroj: Dnes24.sk