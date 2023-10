Zdroj: unsplash.com Aj v hoteli hrozí NEBEZPEČENSTVO: Bývalá agentka FBI by nikdy nebývala v TAKEJTO izbe Idete na dovolenku či služobnú cestu? Využite všetky možnosti bezpečného cestovania. 2. október 2023 Magazín

Chcete sa cítiť bezpečne mimo svojho domova, napríklad na dovolenke? Bývalá agentka CIA a FBI špeciálna agentka Tracy Walderová zužitkovala pracovné skúsenosti v rámci bezpečnosti a pretavila ich do niekoľkých praktických tipov. Informuje o tom Daily Mail. Ex agentka sa nimi riadi počas každej dovolenky.

Najlepšie poschodie

Tracy Walderová vždy zaostrí na lokalitu, v ktorej sa nachádza jej izba či apartmán. Ak je to možné, vyberie si vždy ubytovanie medzi tretím a šiestym poschodím. Prečo? Keďže to nie je príliš vysoké poschodie, v prípade potreby dokáže rýchlo prejsť núdzovým odchodom. Ak bývate na úrovni horného poschodia, bude pre vás „ťažké dostať sa rýchlo von“. Lokalita je zároveň dostatočne chránená od nezvaných narušiteľov, ktorí by ju mohli prekvapiť zase na prízemí.

„Môj manžel Ben si ma kvôli tomu doberá a hoci je nepravdepodobné, že sa niekto vláme dovnútra, realita je taká, že hotelový personál má vstupnú kartu, aby sa dostal do vašej izby,“ pripomína Tracy.

Nedávno opäť potvrdila, že neradí, ale svojich zásad sa aj neoblomne drží. Potom, čo sa na dovolenke dozvedela o tom, že bude ubytovaná na prvom poschodí, začala situáciu ihneď riešiť. Personál ju aj rodinu presunul na štvrté poschodie. Bezpečnostné protokoly sú pre ex agentku jednoducho „druhou prirodzenosťou“.

Ako sa ešte chrániť?

V tomto bode však bezpečnosť nekončí. Profesorka trestného súdnictva sa následne na izbe zamkne a zdieľa svoju aktuálnu polohu so svojimi najbližšími pomocou aplikácie Panic Button. Appka v prípade stlačenia zasiela núdzovú polohu vybraným používateľom. Walderová upozorňuje aj na to, že nie každé dvere od izby či apartmánu majú bezpečnostné západky.

Bývalá agentka FBI zároveň varuje verejnosť pred súkromným ubytovaním a opisuje ho ako „extrémne nebezpečné a riskantné“, pretože „nedôverujete“ prenajímateľovi. Spoliehať sa podľa jej slov nedá ani na recenzie – spätné väzba od ubytovaných môže byť podľa jej slov zmanipulovaná.

