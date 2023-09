Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Koniec zubných kazov a protéz? LIEK na rast zubov bude možno dostupný už v TOMTO roku! Liek by mohol pomôcť tým, čo trvalé zuby nenarástli. No je veľkou nádejou aj pre tých, ktorí o svoje zuby prišli. 17. september 2023 Magazín

Zatiaľ, čo niektorým žralokom zuby počas života vypadajú a opätovne narastú hneď niekoľkokrát, ľudia môžu o takom niečom len snívať a svoje zuby si musia šetriť. No vyzerá to tak, že nás špičkoví vedci čoskoro presvedčia o opaku!

Vedeckému tímu sa podarilo urobiť významný pokrok a priblížiť ľudí k „tretej súprave zubov.“ Odborníci totiž pracujú na prelomovom lieku, ktorý by viedol k opätovnému nárastu zubov. Informuje o tom Euronews.

Aj pri kazových zubov

Pôvodne sa japonskí vedci zamerali na konkrétnu skupinu pacientov. Cieľom výskumu, ktorý vedie Medical Research Institute Kitano Hospital v Osake, je vytvoriť „terapeutický liek pre pacientov, ktorým v dôsledku vrodených faktorov chýba úplný súbor zubov v dospelosti.“

Vedci pôvodne hľadali liek pre pacientov trpiacich anodontiou. Je to vzácna genetická porucha pri ktorej nedorastajú mliečne alebo trvalé zuby. Ako však pripomína Euronews, liek by mohol byť nádejou pre viacerých pacientov: „Liek na dorastanie zubov by bol revolučný a mohol by poskytnúť alternatívne riešenie pre tých, ktorí prišli o zuby v dôsledku závažných kazov alebo ochorení zubov.“

Ako to funguje?

„Myšlienka pestovania nových zubov je snom každého zubára,“ povedal pre japonský časopis The Mainichi doktor Katsu Takahashi a zdôraznil, že je presvedčený, že „to dokáže“.

Japonskí vedci sa zamerali na proteín produkovaný génom USAG-1, ktorý zabraňuje rastu zubov. Výskumníci preto hľadali spôsob, ako tento gén stopnúť alebo ho obmedziť. Stimulovali rast zubov tzv. tretej generácie na myšiach a na fretkách a výsledok? Zvieratám začali opäť rásť zuby.

Tím odborníkov chce svoj výskum posunúť ďalej a v júli 2024 sa pustí do klinického skúšania lieku. V prípade dobrých výsledkov by sa mohol liek dostať na trh už v roku 2030.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk