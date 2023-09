Obľúbený nanuk Slovákov baví celý svet: Ľudí pre TOTO fascinuje VIDEO z jeho výrobnej linky

Na internete sa začalo šíriť video, ktoré zachytáva výrobu známej ikonickej pochúťky. Odkazuje práve na nanuk, na ktorom vyrastala aj staršia generácia Slovákov, ale siaha po ňom aj tá mladšia. Znie to možno komicky, ale legendárny Twister s ovocnou príchuťou a mliečnym krémom, si uchmatol veľkú pozornosť ľudí. A to tak, ako nikto nečakal. Za všetko môže obyčajné video z výrobnej linky.

Video zo závodu v ktorom prebieha výroba ľadovej pochúťky má už viac ako 3,4 milióny zhliadnutí, a je možné, že toto číslo ešte len poriadne vyletí nahor. Video zachytáva, ako stroj bez prestávky vyrába jahodový stred a potom sa okolo neho navíja neprerušovaný žltozelený pás ľadovej drte. V poslednej fáze stroj nakrája nanuk na rovnaké kúsky a potom prichádza ten moment. Čo teda zabáva ľudí naprieč celým svetom?

Je to spôsob, ako sa drevená palička dostáva do chladivej pochúťky. Mnohých sledujúcich naraz prekvapilo, že aj v tomto prípade je všetko zautomatizované bez prítomnosti zamestnancov fabriky. „Tiež ste si ako dieťa mysleli, že tam postáva nejaký pán, ktorý vtláča do nanukov tie malé paličky?“ napísala pod videom pobavene istá Livia.

Mariju zase zaujalo, že stroj nepracuje precízne, ale vkladá paličky tam, kde sa práve trafí. „Zničil si mi moje spomienky na detstvo,“ a pridala k popisu niekoľko veselých smajlíkov. Ľudí pobavil aj tvar samotného nanuka. „Tá studená masa vyzerá ako jedna veľká tlstá húsenica.“

Foto: ilustračné

