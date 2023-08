Zdroj: www.unsplash.com AKO budú vyzerať? Podobu NOVÝCH eurobankoviek môžu ovplyvniť aj Slováci Chystajú sa nové eurobankovky. Ich podobu môžete ovplyvniť aj vy. 8. august 2023 Zo Slovenska

Európska centrálna banka (ECB) sa občanov Európy pýta na ich názor na navrhované témy novej série eurových bankoviek. Do prieskumu verejnej mienky je možné zapojiť sa do konca augusta. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS).

Cieľom je, aby si Európania všetkých vekových a spoločenských skupín mohli k novým bankovkám vytvoriť bližší vzťah. Potrebné sú najmä z dôvodov väčšej bezpečnosti, efektívnosti a udržateľnosti.

Sedem tém

Banka posudzuje sedem rôznych tematických verzií, ktoré boli zaradené do užšieho výberu. Patria sem témy Budúcnosť patrí vám, Európska kultúra, Európske hodnoty odrážajúce sa v prírode, Naša Európa a my, Rieky: vody života v Európe, Ruky: spoločne budujeme Európu a Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne.

Zapoja sa aj odborníci

V zozname sú zohľadnené návrhy multidisciplinárnej poradnej skupiny s členmi zo všetkých krajín eurozóny. Niektoré z nich majú abstraktný charakter, pretože slúžia len na navodenie základnej myšlienky, ktorá bude následne podrobnejšie rozpracovaná a stvárnená pri tvorbe nového návrhu.

Do procesu budú okrem verejnosti zapojení aj odborníci, Rada guvernérov ECB následne prijme konečné rozhodnutie.

