3. máj 2022 Zo Slovenska Ako sa dostaneme na vyšetrenia či operácie? Dopravnej zdravotnej službe hrozí KOLAPS Aj napriek opakovaným diskusiám s predstaviteľmi zdravotných poisťovní sú nové podmienky pre dopravcov neakceptovateľné.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Ak sa Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS) nedohodne s poisťovňami o zvýšení platieb na tento rok, hrozí jej kolaps. Tisíce pacientov budú mať problém dostať sa na vyšetrenia k lekárom či na operácie. V utorok to povedal predseda Asociácie dopravnej zdravotnej služby Michal Bahelka.

Prevozy pacientov

Asociácia dopravnej zdravotnej služby aktuálne upozorňuje, že negatívny vývoj rokovaní so zdravotnými poisťovňami o zmluvách môže spôsobiť, že v priebehu najbližších dní budú výrazne obmedzené prevozy pacientov dopravnými zdravotnými službami v rámci celého Slovenska.

„Denne prevážame tisíce pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, prepravujeme pacientov dialyzačného programu, ľudí na plánované vyšetria alebo do domáceho liečenia. Ak by sme museli zredukovať počty prevozov, ľudia sa nebudú mať ako dostať na plánované vyšetrenia alebo na operácie do nemocníc. Následky tohto kroku si ťažko predstaviť, stále však verím, že štát túto situáciu nedopustí a predstavitelia zdravotných poisťovní prídu s návrhom podmienok, ktoré nebudú pre dopravné zdravotné služby likvidačné,“ skonštatoval Bahelka s tým, že pôvodné zmluvy s poisťovňami platili do konca marca.

Hrozí kolaps

Výrazný nárast cien pohonných látok, mzdových nákladov a energií je podľa neho pre väčšinu prevádzkovateľov dopravných zdravotných služieb neudržateľný. ADZS preto vyzýva predstaviteľov zdravotných poisťovní, aby začali urýchlene konať a ponúkli spoločnostiam poskytujúcim dopravné zdravotné služby adekvátne zmluvné podmienky a zabránili tak kolapsu sektora.

Podľa podpredsedu asociácie Ernesta Cabana došlo k nárastu cien pohonných látok, energií i prevádzkových nákladov. Aj napriek opakovaným diskusiám s predstaviteľmi zdravotných poisťovní sú nové podmienky pre dopravcov neakceptovateľné.

„Napríklad navrhovaná výška mesačných úhrad realizovaných výkonov od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je nižšia, ako bola v roku 2021. Pre porovnanie, v Českej republike sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili platby o deväť percent, my požadujeme dve percentá. V prípade, ak nepríde k okamžitej náprave, budú jednotliví prevádzkovatelia ambulancií dopravnej zdravotnej služby nútení obmedziť svoju prevádzku,“ doplnil Caban.

Poplašné správy?

VšZP podľa Evy Peterovej z komunikačného oddelenia poisťovne odmieta šírenie týchto poplašných správ. Zmluvný vzťah s členmi Asociácie dopravnej zdravotnej služby je stále platný a poistencov ubezpečujú, že nebudú mať problém dostať sa na vyšetrenie k lekárovi alebo na operáciu.

„Rokovania s Asociáciou dopravnej zdravotnej služby stále prebiehajú, ďalšie stretnutie je dlhodobo na plánované na stredu (4. 5.). Preto považujeme za nekorektné komunikovať akékoľvek závery skôr, ako budú rokovania ukončené, hlavne, ak výsledkom doterajších stretnutí nebol ani len náznak nedohody a negatívneho dosahu na poistencov,“ uviedla Peterová.

Zdroj: TASR