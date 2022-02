Zdroj: TASR/Milan Kapusta Akú to má logiku? Tatranskí hotelieri sú nespokojní s režimom OP+ Tatranské hotely sú obsadené na 30-40 percent. Upozorňujú na viacero podľa nich nelogických opatrení. 2. február 2022 Regióny

2. február 2022 Regióny Akú to má logiku? Tatranskí hotelieri sú nespokojní s režimom OP+ Tatranské hotely sú obsadené na 30-40 percent. Upozorňujú na viacero podľa nich nelogických opatrení.

Aktuálne je obsadenosť hotelov a penziónov vo Vysokých Tatrách priemerne na úrovni približne 30 percent. Potvrdila riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková. Zároveň dodala, že hotelierom vôbec nepomohlo uvoľňovanie protipandemických opatrení z polovice januára, skôr naopak, pravidlá považujú za prísnejšie, než boli predtým.

Kde je logika?

„V našom prípade nemôžeme hovoriť o uvoľnení opatrení, pretože fungujeme v režime OP+. Z vyhlášky vyplýva a pre nás to znamená, že ubytovať môžeme len ľudí, ktorí sú prekonaní a očkovaní, negatívny test prekonanému nestačí. Je to výrazná zmena oproti predošlému stavu. Vzhľadom na zrovnoprávnenie očkovaných a prekonaných pri vstupe do krajiny nerozumieme, prečo toto nie je aj pri ubytovaní. Prekonaný Poliak tak bude môcť vstúpiť do krajiny, ale nebude sa môcť ubytovať,“ povedala Rusnáková.

Považuje za nelogické, že na poľskej strane ľudí na lyžovačku v Tatrách lákajú reklamy, chýbajú im však základné informácie o pravidlách na Slovensku.

Aktuálna obsadenosť ubytovacích zariadení v prevádzke Tatry Mountain Resorts (TMR) je na úrovni 40 percent. V lyžiarskych strediskách sa okrem domácich návštevníkov čoraz častejšie ozýva poľština, maďarčina či litovčina. „Objavujú sa aj lyžiarske kurzy. Priemerná denná návštevnosť v strediskách na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici je zhruba na úrovni 50 percent obdobia pred pandémiou,“ uviedol hovorca TMR Marián Galajda.

Dodal, že uvoľnenejšie opatrenia pre strediská, ktoré môžu fungovať v režime OTP, v praxi zásadný vplyv na návštevnosť nepriniesli.

Jednotné pravidlá

Medzi dokladmi, ktoré prevádzkovateľ kontroluje pri vstupe do stredísk, dominujú naďalej potvrdenia o očkovaní, resp. prekonaní ochorenia.

„Klienti vo väčšine prípadov rešpektujú nastavené podmienky,“ zhodnotil Galajda. Aj spoločnosť TMR by privítala zjednotenie pravidiel, aby platili rovnaké pre hotely, lanovky, reštaurácie.

