25. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Veriaci v kostole ostali v ŠOKU: Kňaz počas prijímania POHRÝZOL ženu! V kostole nastala poriadna mela. Žena sa dostala do potýčky s kňazom, ten ju pohrýzol.

Žena, ktorej totožnosť polícia neprezradila, sa počas uplynulej nedele na prijímaní svojej netere dostala do potýčky s miestnym kňazom. Všetko sa odohralo v kostole sv. Tomáša Akvinského v St Cloud na Floride.

Pohrýzol ju!

Ako informuje WFTV, podľa ženy incident odštartoval tým, že jej kňaz odmietol dať hostiu. „Nedal mi ju. Neviem, či to bolo tým, ako som bola oblečená, alebo čo sa mu nepáčilo,“ povedala žena. Podľa svedka kňaz takto reagoval pre ženine „oblečenie a sexualitu.“

Žena sa rozhodla, že si hostiu od kňaza zoberie. V tej chvíli sa začali diať veci.

Farár sa začal brániť a v jednom momente ženu pohrýzol!

Ako to vidí kňaz?

Kňaz sa k neprimeranej reakcii priznal. Polícii uviedol, že tak spravil, pretože chránil telo Kristovo. „Pohrýzol som ju, nepopieram. Bránil som seba a sviatosť,“ povedal.

Nesúhlasí však s výpoveďou vyššie spomenutého svedka. Vraví, že ženu a ani jej sexuálnu orientáciu nepozná a ani ho to nezaujíma.

Farnosť reaguje

Podľa farnosti mala žena prísť už na rannú omšu, kde však kňaz usúdil, že nie je pripravená na prijímanie. Farár jej mal udeliť požehnanie a skôr ako sa vráti na spoveď, má sa vyspovedať.

O niekoľko hodín sa mala vrátiť na ďalšiu omšu, kde sa jej mal kňaz spýtať, či sa už vyspovedala. Na to mu mala odpovedať, že to nie je jeho vec. „V tej chvíli žena násilne vložila ruku do nádoby a schmatla niekoľko svätých hostií a rozdrvila ich. Otec Rodriguez mal voľnú len jednu ruku a snažil sa ženu zadržať, pretože odmietla pustiť hostie. Keď ho žena zatlačila a zareagovala na vnímaný akt agresie, otec Rodriguez ju pohrýzol do ruky, aby pustila hostie, ktoré držala. Žena bola okamžite požiadaná, aby odišla,“ znie vyjadrenie farnosti.

