18. február 2024 Magazín Lifestyle Ste hlučným spáčom? CHRÁPANIE môže naštartovať 4 nebezpečné CHOROBY Chrápete hlasno? Je najvyšší čas s tým niečo konečne robiť. Koledujete si totiž o vážny problém.

Z medicínskeho hľadiska vzniká chrápanie kvôli obmedzenej priechodnosti horných dýchacích ciest.

No tento jav sa nespája len s nepríjemným zvukom, kvalitou spánku či prípadnou nespokojnosťou vášho partnera, ktorý sa budí na váš chrapot.

Chrápanie môže byť príznakom štyroch nebezpečných chorôb.

1. Cievne ochorenie

Vedeckí pracovníci v Číne skúmali potenciálne vedľajšie účinky chrápania na viac ako 82-tisíc dospelých. „Analýzou ich DNA sa vedci rozhodli preskúmať, či majú na chrápanie predispozíciu,“ informuje denník The Mirror.

Zaostrili aj na prepojenosť s mŕtvicou. Výsledok? Vedecký tím poukázal na to, že chrápanie zvyšuje cievnu mozgovú príhodu. Tá je spôsobená upchatými a prasknutými cievami.

2. Ochorenie srdca

„Chrápačov“ zároveň ohrozuje ochorenie srdca, aspoň to poukazujú štúdie publikované v akademickom časopise Sleep. Odborníci skúmali 2320 dobrovoľníkov počas desiatich rokov. Ako pripomína tamojší portál, ich experiment odhalil, že tí, ktorí počas dňa chrápali a cítili sa unavení, mali o 46 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať problém so srdcovým ochorením.

„Myslíme si, že tieto symptómy by sa dali použiť ako jednoduchá a nenákladná metóda na identifikáciu starších dospelých so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych chorôb,“ myslí si Doktor Yohannes Endeshaw z Morehouse School of Medicine v Atlante.

Zdroj: Dnes24.sk