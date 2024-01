Dnes o 11:14 Rastislav Búgel Politika Andrej Danko mal v noci NEHODU, na políciu nepočkal: "No a čo, všetko zaplatím," reaguje Predseda národniarov mal v noci dopravnú nehodu. Podľa zverejnených informácií však na policajtov nepočkal.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V noci zo štvrtka (11. januára) na piatok (12. januára) sa mala na jednej zo svetelných križovatiek v bratislavskej Dúbravke na Saratovskej ulici stať dopravná nehoda.

Ako informoval portál Startitup, jej účastníkom bol podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko!

Všetko vraj zaplatí

Politik mal autom zdemolovať jeden zo semaforov. Podľa portálu údajne ani nepočkal na policajtov a z miesta nehody odišiel.

Šéfa národniarov mali usvedčiť aj stopy oleja, ktoré viedli až do jeho garáže.

Andrej Danko portálu potvrdil, že mal nehodu. „Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiadny problém. Všetko je ohlásené na polícii,“ uviedol.

Na mieste nechal ŠPZ

„Podľa informácií televízie JOJ24 na mieste nechal svoju ŠPZ. Hneď po nehode vycúval a z miesta činu odišiel. Všetko už vraj ohlásil na polícii,“ informuje server noviny.sk.

A prečo odišiel z miesta nehody? „Pretože so stĺpom asi neviem spísať udalosť, nie? Pre mňa je štandard nahlásiť to poisťovni a magistrátu. A pokiaľ to poisťovňa nepreplatí, tak to zaplatím ja. Neviem o tom, že je povinnosť zavolať políciu,“ povedal televízii.

Vie o tom aj minister

To, že mal Danko nehodu, potvrdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Danko podľa neho spolupracuje s políciou a poskytol plné vysvetlenie.

„Policajný prezident ma ráno informoval, že sa stala nehoda podpredsedovi národnej rady. Nedošlo k žiadnemu ohrozeniu ani života, ani zdravia iných obyvateľov, ani nejakej škode na majetku,“ uviedol minister.

Bratislavská polícia potvrdila nočnú udalosť v cestnej premávke na križovatke ulíc Repašského – Saratovská. „Okolnosti predmetnej udalosti v súčasnosti objasňujeme,“ skonštatovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Semafor na Saratovskej ulici v Dúbravke je aktuálne ohnutý nabok a nefunkčný, bliká na ňom len oranžové svetlo. Ako informuje denník Sme, za útek z miesta nehody či z miesta škodovej udalosti hrozí pokuta 200 až 1 000 eur a hrozí taktiež zákaz vedenia motorového vozidla do päť rokov.

