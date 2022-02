Zdroj: pixabay.com Ani tovar, ani peniaze! Kopia sa SŤAŽNOSTI na slovenský e-shop, inšpekcia reaguje Na problém upozornil dôchodca, ktorý si celý rok šetril na kreslo. Toho sa vraj nedočkal. Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) nie je jediný. 22. február 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Dôchodca si cez internet objednal kreslo, na ktoré si šetril vyše roka. Tovar, za ktorý už zaplatil, podľa jeho slov stále nedorazil a komunikácia s e-shopom sa vlečie už niekoľko mesiacov. Svoju skúsenosť opísal na stránke facebookovej Nekŕmte nás odpadom.

Vytúžené kreslo

Ako vysvetľuje rozhnevaný spotrebiteľ, žije z dôchodku, ktorý je len o niečo vyšší než 400 eur, na kúpu kusu nábytku si tak musel nejaký čas odkladať. Vybral si model za 278 eur.

„Moja objednávka bola prijatá ešte minulý rok, 8. novembra. V ten istý deň som celú sumu aj uhradil. Dodnes nemám ani kreslo, ani svoje peniaze. Viac ako tri mesiace má firma WOLF nábytok bezočivo ťahá za nos. Kreslo som chcel mať doma aspoň do Vianoc, to som však ešte netušil, s akými šmejdmi mám dočinenia,“ nešetrí predajcu nespokojný zákazník.

E-shop vraj peniaze poslal

Po viacnásobnom presunutí termínu dodávky dôchodca stratil trpezlivosť a objednávku stornoval. Firma vraj jeho storno prijala 20. decembra, zákazník však tvrdí, že svoje peniaze nemá dodnes.

Komunikácia so spoločnosťou je podľa neho zložitá, telefóny mu nikto nedvíha: „Písal som im maily a niekoľkokrát mi odpísali, že peniaze mi vrátia o týždeň, o pár dní. Vrcholom drzosti bolo, že mi 10. februára oznámili, že peniaze mi už poslali a do dvoch dní ich budem mať na účte. Samozrejme, nebola to pravda. Som už naozaj zúfalý.“

Oslovili sme aj spomínaný internetový obchod wolfnabytok.sk. O prípade dôchodcu a jeho kresla vraj jeho prevádzkovatelia vedia. Obchod tiež potvrdil, že k stornu objednávky došlo ešte v decembri.

„Áno, objednávka bola vytvorená v novembri 2021. Nakoľko v decembri nám nebol dodaný tovar od nášho dodávateľa, zákazník stornoval objednávku, finančné prostriedky boli odoslané 18. 2. 2022. Najneskôr v priebehu zajtrajšieho dňa zákazník dostane finančné prostriedky na bankový účet,“ odpovedali našej redakcii zo spoločnosti Wolf nábytok.

Ďalšie ohlasy

V spätnej väzbe na spomínaný e-shop však podobné skúsenosti ako nespokojný dôchodca uvádza viacero zákazníkov. Vo väčšine recenzií na portáli Heureka.sk sa ľudia ponosujú, že objednávky meškajú a komunikácia s firmou je zložitá.

„Žiadna komunikácia zo strany obchodu, žiadne potvrdenie objednávky, telefón nedvíhajú, nereagujú na maily,“ stojí v jednom z hodnotení.

„Do dnešného dňa mi nebol tovar doručený, ani potvrdzujúca objednávka, taktiež mi nik neodpisuje na mail a ani sa tam nedá dovolať. Čiže mi nie je zrejmé, či mi tovar doručia alebo nie,“ píše sa v ďalšom.

Vec rieši obchodná inšpekcia

Ako pre portál Dnes24 potvrdila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), na spomínaný e-shop doposiaľ zaznamenala pätnásť spotrebiteľských podnetov.

V sťažnostiach sa opakujú také isté scenáre, na aké upozornil aj dôchodca s nákupom kresla – objednaný a zaplatený tovar neprišiel a pri odstúpení od zmluvy nedostali zákazníci svoje peniaze späť.

Čo robiť, ak sa to stane vám?

Zákon tu stojí na strane nespokojných kupujúcich. Hovorí, že ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote a nedodá ju ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Ak platba za tovar prebehla vopred, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

„V prípade, ak by predávajúci nekonal v súlade s uvedeným, a peniaze by spotrebiteľom nevrátil, odporúčame spotrebiteľom poslať podnet na prešetrenie danej veci na Inšpektorát SOI pre kraj príslušný podľa sídla predávajúceho. V tomto prípade (v prípade pána s kreslom – pozn. redakcie) je potrebné podnet adresovať Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj. Kontakty na inšpektoráty SOI pre daný kraj nájdete na webovom sídle SOI,“ radí nespokojným zákazníkom inšpekcia. Tá tiež zdôrazňuje, že sa zaoberá všetkými spotrebiteľskými podaniami a každé jedno individuálne prešetruje.

