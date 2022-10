3 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Antikampaň pár dní pred voľbami? VANDALI, ktorí sa zamerali na Danka, sa sami chytili do PASCE S tým, že súčasťou volebných kampaní býva aj antikampaň, musí počítať každý, kto chce ísť do politiky. Svoje skúsenosti s takýmito praktikami majú viacerí. Teraz aj Anton Danko. 26. október 2022 Eliška Šándorová Správy Komunálne voľby

26. október 2022 Eliška Šándorová Správy Komunálne voľby Antikampaň pár dní pred voľbami? VANDALI, ktorí sa zamerali na Danka, sa sami chytili do PASCE S tým, že súčasťou volebných kampaní býva aj antikampaň, musí počítať každý, kto chce ísť do politiky. Svoje skúsenosti s takýmito praktikami majú viacerí. Teraz aj Anton Danko.

Počas aktuálnej kampane, ktorá sa naplno rozbehla v júni, sme sa stretli nielen s humorom, ale aj zákernosťou. Či ide o neprajníkov ako takých, alebo o priamo riadenú podpásovku jedného z protikandidátov, sa nie vždy odhaliť úplne podarí.

Pod rúškom noci

Keďže mestá a obce sú v posledných mesiacoch oblepené bilbordmi, svetelnými reklamami či inými formami vizuálnej kampane, bývajú terčom samozvaných „kreatívcov.“

Iba pár hodín pred začiatkom moratória sa v stredu ráno v Poprade objavili prelepené bilbordy súčasného primátora a opätovného kandidáta Antona Danka.

Niekto si dal námahu pod rúškom tmy obehať viaceré miesta a nielen ich poškodiť, ale dopustiť sa aj znehodnotenia verejného priestranstva.

Vandalizmus

„Hliadky mestskej polície v nočných hodinách zistili poškodenie predvolebných bilbordov, či už išlo o veľké bilbordy, alebo takzvané citybordy. Taktiež došlo aj k poškodeniu plagátovej výzdoby autobusových zástaviek a blízkych lavičiek. Tým pádom došlo aj k znehodnoteniu verejného priestranstva,“ uviedol pre Poprad24.sk náčelník Mestskej polície v Poprade Marián Gardoš.

Záškodníci si vzali na mušku približne 20 citybordov a 15 veľkých bilbordov.

„Nesie to teda znaky prečinu vandalizmu a poškodzovania cudzej veci. Priamo na mieste a pri čine bola zadržaná jedna osoba, budeme to ďalej riešiť,“ dodáva Gardoš.

Sami sa prezradili?

Z nášho dobre informovaného zdroja malo byť zistené, že skupina približne pätnástich vandalov sa pohybovala na zdieľaných kolobežkách zelenej farby.

Vďaka zachovaným GPS súradniciam vedúcim na inkriminované miesta a povinnej identifikácii užívateľa kolobežky sa budú môcť v blízkom čase odhaliť osoby, ktoré sa týchto priestupkov, resp. prečinov dopustili, a vďaka ďalšiemu vyšetrovaniu azda aj objednávateľ. Je tak možné, že sa sami chytili do pasce záškodníctva.

„Chcem pripomenúť, že od dnešnej polnoci platí volebné moratórium, ak počas neho dôjde k nedovolenému vylepovaniu plagátov, hrozí pokuta od 300 do 30-tisíc eur a politickej strane až 30-tisíc do 300-tisíc eur,“ prízvukuje Gardoš tým, ktorí by mali podobný nápad.

Mesto predmetné poškodenie bilbordov primátora komentovať nechce. Volebné karty budú rozdané už túto sobotu a osud kandidátov má v rukách volič svojím volebným hlasom.

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk