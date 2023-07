24 Galéria Zdroj: Aquapark Lipany Aquapark v Lipanoch je JEDINÝ na kopci, má novinku a ponúka kus Chorvátska FOTO + SÚŤAŽ Dovolenkujete tento rok na Slovensku? Ak hľadáte rozptýlenie v podobe relaxu, vodných atrakcií a poznávania rôznych kútov našej krajiny, zavítajte na severovýchod do okresu Sabinov. 22. júl 2023 Ľubomír Hudačko Magazín Cestovanie

Vodný raj na východe Slovenska

Nájdete tam Aquapark Lipany, pomerne nový vodný raj, kde si rodiny s deťmi, seniori, mladí a turisti môžu dopriať nekonečný relax v bazénoch s množstvom atrakcií a termálnou vodou, ktorá je prírodným bohatstvom tohto malebného mestečka.

Geotermálna minerálna voda z Lipianskeho prameňa má blahodárne relaxačné účinky. Tráviť dovolenku na Slovensku tam môžu návštevníci už tretiu sezónu.

Pozreli sme sa, aké ponúka služby. Mimochodom, vzdialený je iba 15 km od poľských hraníc. Ak svoju dovolenku chcete spojiť aj s návštevou nášho suseda, kde stále môžete výhodne nakupovať, je to skvelý tip na výlet.

Letná časť s bazénmi, v ktorých sa teplota vody pohybuje od 28 do 36 °C, bola uvedená do prevádzky v roku 2021. O rok na to rozšírili služby o Aquakolibu a tento rok v máji 2023 skolaudovali posledný stavebný objekt, t.j. celoročnú časť s vnútornými bazénmi a atrakciami.

Aquapark pre všetkých

„Návštevník, ktorý nás navštívi, môže využívať priestor cca 25-tisíc m² na oddych relax a zábavu. Z toho je 1 811 m² vodnej plochy. Atrakcie ako tobogany – šmýkačky majú celkovú dĺžku 350 metrov. Sme Aquapark zameraný pre každú vekovú kategóriu, avšak hlavne pre deti,“ prezradil pre Dnes24.sk tím Aquapark Lipany.

Bazény a tobogány

V areáli aquaparku sú k dispozícii tri bazény a to relaxačný, detský bazén šťastia a sedací. Čo sa týka tobogánov, tam je možné vyšantiť sa vďaka Kamikaze Rýchlej jazde (Tunnel Freefal), ktorý má 22 metrov.

Ďalej sú tu Slnečné dráhy (Windigo I a Windogo II) s dĺžkou takmer 40 metrov a dojazdovou vaňou, ktoré majú vyše 19 metrov, Fialové tornádo (Spacehole), ktoré má 30 metrov a Zelená rieka (Rafting slide) s dĺžkou 83,31 metrov.

Medzi ďalšie atrakcie v areáli patria detský bazén s tobogánmi Compact slide „Dlhý", Wide slide „Široký“ a Aquatube „Bystrozraký“. Chytať bronz môžete na trávnatej ploche. Kto si chce zašportovať, k dispozícii má dve ihriská pre plážový volejbal.

Kúsok Chorvátska

Okrem toho sa v interiéri nachádza relaxačný a detský bazén a tiež tobogány Anaconda 1 a 2, výplavový termálny bazén s morskou soľou a Whirpooly.

„Osobitne za zmienku stojí výplavový kľudový bazén s obsahom termálnej vody a morskej soli pochádzajúcej z mora v Chorvátsku s teplotou od 36 do 39 °C, do ktorého sa pohodlne dostanete z vnútornej bazénovej haly,“ dozvedeli sme sa ďalej od zástupcov z Aquaparku.

Samozrejmosťou sú aj gastro služby, občerstviť sa môžete hranolčekmi, stripsami, pizzou, langošmi, hod-dogom, hamburgerom a tiež miešanými nápojmi v niektorom z troch vodných barov a nápojových stánkov.

Jediný na kopci

Kávičkári majú k dispozícii v bazénovej hale aj Aquakaviareň spojenú s detským kútikom. Fajčiari majú svoj kútik v priestoroch na to určených v Aquakolibe s pekným výhľadom na prírodu.

„Nakoľko sme jediný Aquapark na kopci, máte možnosť vidieť tiež peknú scenériu prírody. Obrovské poďakovanie patrí všetkým, čo sa na projekte podieľali. Teda orgánom štátnej a verejnej správy, OU životného prostredia v Sabinove a v Prešove, dodávateľským firmám a pánovi primátorovi mesta Lipany,“ prezradili na záver z lipianskeho aquaparku pre Dnes24.sk.

Otvorený je od pondelka do nedele v čase od 09:30 hod. do 20:00 hod.

SÚŤAŽ

A pripravili sme si pre vás aj súťaž o 1× celodenný vstup pre 2 osoby a 1× celodenný vstup pre 3 osoby. Zapojiť do súťaže sa môžete zaslaním správnej odpovede na súťažnú otázku.

Súťažná otázka: Na koľkých fotografiách v galérii článku sa nachádzajú odfotené tobogány v exteriéri?

Odpoveď na súťažnú otázku nájdete vo fotogalérii! Odpovede posielajte e-mailom na: sutaz@ dnes24.sk, do predmetu správy uveďte: „súťaž Lipany“. Odpovede posielajte do polnoci 30. júla 2023. Výhercov vyžrebujeme dňa 31. 07. 2023. Výhercov budeme kontaktovať mailom. Podmienky a štatút súťaže nájdete TU.

