Austrálsky basketbalista sa buchol po vrecku: Na boj proti rasizmu obetuje osem platov!

Austrálsky basketbalista Patty Mills sa rozhodol venovať milión amerických dolárov na boj proti rasizmu.

Tridsaťjedenročný rozohrávač tímu San Antonio Spurs sa rozhodol rôznym nadáciám v Austrálii venovať osem svojich platov v celkovej výške 1.017.818 ame­rických dolárov.

Kam poputujú peniaze

Mills rozdelí peniaze pre organizácie Black Lives Matter Austrália, ďalej pre nadáciu, ktorá sa zaoberá podozrivými úmrtiami osôb tmavej pleti vo väzniciach a časť dá novej nadácii We got you, ktorá pomáha riešiť problémy rasizmu v austrálskom športe. Vedenie zámorskej basketbalovej NBA a hráčska únia NBAPA sa na konci júna oficiálne dohodli na reštarte sezóny. Súťaž sa po koronavírusovej pauze začne 30. júla, zvyšok sezóny dohrá 22 klubov v areáli Disney Worldu v Orlande na Floride.

„Sezónu chcem dohrať, pretože nechcem nechávať na stole žiadne peniaze, ktoré by mohli ísť priamo do nadácií zaoberajúcimi sa problémami komunít,“ citovala Millsa agentúra AP.

Je lídrom a vzorom

Mills je v súčasnosti služobne najstarší hráč Spurs. „Je to chlap, vďaka ktorému hľadajú hráči motiváciu a podporujú jeho činnosť. Myslím, že aj liga si uvedomuje, že je vodcom komunity a niekto, kto sa stará o iných ľudí,“ povedal Millsov spoluhráč Trey Lyles.

