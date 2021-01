28. január 2021 ELA Zo zahraničia Biznis s vakcínami? Nezhody s dodávateľom sa stupňujú. Česko prerušuje očkovanie

Vakcíny niektorých výrobcov sa ešte ani poriadne neohriali, a s jedným s dodávateľov sa Európska komisia nevie zhodnúť.

Zdroj: TASR/AP

Európska únia vyvíja maximálne úsilie na vyriešenie situácie okolo zníženia dodávok vakcín proti koronavírusu od farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Uviedla to v stredu v Bruseli eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová.

Menej dodávok

Spoločnosť AstraZeneca totiž oznámila, že v nasledujúcich týždňoch dodá na trh EÚ podstatne menej dávok, ako to vlani prisľúbila v rámci dohody s Európskou komisiou (EK).

„Členské krajiny Európskej únie sú jednotné v tom, že spoločnosť AstraZeneca musí splniť v podmienky našej dohody,“ uviedla eurokomisárka. Zdôraznila pritom, že každý deň v Európe pribúdajú nové obete pandémie.

EK podpísala vlani s firmou AstraZeneca predbežnú kúpnu zmluvu na vakcínu, ktorá v tom čase ešte neexistovala. Jej oficiálne schválenie v EÚ očakáva v priebehu tohto týždňa.

Podľa komisárky mala spoločnosť v súlade s dohodou vopred pripraviť dostatočné výrobné kapacity, aby mohla začať realizovať prisľúbené dodávky okamžite po schválení vakcíny. Únia podporila rýchly vývoj a výrobu viacerých typov vakcín proti COVID-19 u viacerých výrobcov celkovou sumou 2,7 miliárd eur.

Biznis s vakcínami?

Generálny riaditeľ spoločnosti AstraZeneca Pascal Soriot v utorok vyhlásil, že firma nepredáva vakcíny objednané Európskou úniou iným krajinám kvôli zisku. Soriot tak reagoval na hnev lídrov EÚ, ktorý vyvolalo meškanie dodávok vakcíny.

„Európska únia chce presne vedieť, ktoré dávky zatiaľ AstraZeneca vyrobila a na ktorom mieste, a či – alebo komu – ich dodala,“ uviedla v pondelok Kyriakidesová.

Šéf firmy AstraZeneca Soriot sa v utorok snažil situáciu upokojiť a priznal, že európske vlády sú čoraz „rozhnevanejšie či emotívnejšie“, pretože ich programy očkovania sa opakovane zadrhávajú.

„Náš tím pracuje 24 hodín denne sedem dní v týždni, aby napravil veľkú väčšinu problémov vo výrobe samotnej vakcíny,“ povedal Soriot pre alianciu európskych médií LENA.

Zdôraznil: „Určite neberieme vakcíny Európanom a nepredávame ich inde kvôli zisku.“

Firma, ktorá vyvinula očkovaciu látku spolu s Oxfordskou univerzitou, prisľúbila, že počas pandémie nebude na predaji vakcíny zarábať. Europoslanci budú verejne vypočúvať predstaviteľov farmaceutických firiem Pfizer/BioNTtech, AstraZeneca a Moderna, ktorých sa budú pýtať na dodávky vakcín proti koronavírusu.

Iniciatíva vyšla od poslancov za liberálnu frakciu Obnovme Európu (RE), vrátane slovenského poslanca Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko).

Česko hlási prerušenie očkovania

České ministerstvo zdravotníctva odporučilo prerušiť očkovanie prvou dávkou vakcín proti koronavírusu, ako aj zastaviť rezerváciu termínov.

Dôvodom je nedostatok vakcín, uviedla v stredu hovorkyňa ministerstva Barbora Peterová. Samotný minister zdravotníctva Jan Blatný to však poprel.

Ako napísal portál iROZHLAS.cz, niektoré nemocnice museli očkovania na príkaz ministerstva pozastaviť. Pre stanicu Rádiožurnál to potvrdila hajtmanka Stredočeského kraja Petra Pecková. Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva by malo byť očkovanie prerušené na nasledujúcich 14 dní.

Pecková vysvetlila, že pokyn prišiel počas videokonferencie s hajtmanmi, ministerstvom zdravotníctva a premiérom Andrejom Babišom. Keďže na rad prichádzajú občania, ktorým má byť podaná druhá dávka vakcíny, je potrebné zostávajúce očkovacie látky vyčleniť pre nich, dodala.

Či ide o zmätok v komunikácii alebo nie, je nejasné. Premiér Andrej Babiš sa neskôr vyjadril, že o žiadnom dvojtýždňovom odporúčaní prerušenia očkovania v Česku nevie.

Dodávky vakcín do Česka podľa Babiša pokračujú. "Máme 31 očkovacích centier. To sú príjemcovia od spoločnosti Pfizer a oni to ďalej predávajú do ďalších očkovacích miest. Teda, samozrejme, zvolili rôznu stratégiu,“ povedal pre iDNES.cz predseda vlády s tým, že je na každom kraji ako a koho očkuje.

Česko zakúpilo pôvodne najviac dávok vakcíny práve od firmy AstraZeneca, ktorej schválenie sa očakávalo ešte skôr ako od konkurenčných Pfizer BioNTech. Teraz sa očkuje len schválenými vakcínami od Pfizeru a Moderny, ktoré ale majú výpadky.

Rušia termíny

Nemocnice musia preto rušiť i termíny už objednaným dôchodcom nad 80 rokov, ktorí mali vakcínu dostať začiatkom februára. Vakcína im bude podaná približne o mesiac neskôr ako sa plánovalo, povedal v nedeľu Blatný.

Minister sa však v stredu ohradil proti tvrdeniam, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa malo prerušiť. „Ja si nemyslím, že by ministerstvo odporučilo prerušiť vakcináciu. Ja si nemyslím, že by nedostatok vakcín v ČR bol tak veľký, že by sa malo prerušiť očkovanie. Len upozorňujeme na to, že termínov je menej,“ povedal Blatný pre spravodajskú televíziu ČT24.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR