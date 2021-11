Zdroj: pixabay.com Blíži sa Martin na bielom koni: Potvrdí sa pranostika a docvála so snežením? + PREDPOVEĎ Dnešným dňom začal nový týždeň a v jeho strede má meniny Martin. Ako sa naplní pranostika „Svätý Martin na bielom koni prichádza“? 8. november 2021 ELA Rôzne

Začiatok novembra sa nesie zatiaľ v síce chladnom, no slnečnom počasí. Neskoré Babie leto je počas tohto roka pomerne dlhé. Pokojné počasie sa ale už čoskoro zmení, informuje iMeteo.sk.

Martin na bielom koni nepríde

V oblasti východnej Európy sa ešte v nedeľu nachádzala tlaková níž. Po jej zadnej strane k nám od severu prenikal chladnejší vzduch. V pondelok a v utorok sa bude zo Škandinávie ponad Poľsko až do našej oblasti presúvať tlaková výš.

Po jej zadnej strane k nám začne prenikať teplejší vzduch od juhozápadu. Namiesto ochladenia k nám na Martina dorazí oteplenie. So snehom počas tohto týždňa počítať nemôžeme. Oteplenie sa prejaví najmä na horách.

Teploty v nížinách a dolinách tak stúpnu len mierne. Oproti pondelku sa tam oteplí len o 1 až 2 °C. Na horách a od stredných polôh bude teplejšie o 3 až 6 °C.

Zmena teploty vo štvrtok oproti pondelku

Maximálne denné teploty by mali v priebehu stredy a štvrtku dosahovať od 7 do 13 °C.

Na Martina budeme dopoludnia v dolinách a nížinách pozorovať hmlisté počasie a bude tak aj dymno. O dymne hovoríme, ak je viditeľnosť 10 až 1 km. Zároveň sa v chladnejších obdobiach začala aj vykurovacia sezóna, čo môže spôsobiť zhoršenie kvality ovzdušia.

Záver týždňa môže priniesť ešte výraznú zmenu v počasí. Posledné výstupy modelov ECMWF a GFS počítajú s možným vpádom chladného vzduchu z Arktídy.

Ochladenie by malo súvisieť s príchodom tlakovej níže do severovýchodnej časti Európy, čo by pre nás znamenalo veterné a chladné počasie.

„Nie je tak vylúčené, že okolo nasledujúceho víkendu sa na Slovensku vyskytne sneženie, dokonca aj v nížinách. Aj keby takýto scenár nenastal, november je už na vpády studeného vzduchu náchylný a tešiť sa môžeme na dynamickejší charakter počasia,“ dodáva iMeteo.sk.

Ilustračné foto, TASR