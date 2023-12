11. december 2023 Rastislav Búgel Kultúra BOJ o život a okamžitá OPERÁCIA! Hviezda jojkárskeho seriálu SKOLABOVALA priamo na pľaci Obľúbená slovenská herečka skolabovala priamo počas natáčania seriálu. Išlo jej o život.

Judita Hansman stvárnila v obľúbenom seriáli Nemocnica televízie JOJ hlavnú sestru Valiku. Ako informoval portál prezenu.joj.sk, pred niekoľkými dňami doslova bojovala o život.

Rýchly zásah záchranárov

Priamo počas natáčania jej prišlo zle a skolabovala. Zachránila ju odborná pomoc, ktorá sa počas natáčania vždy nachádza na pľaci.

​„Prežila som dve operácie, chvalabohu, je to všetko v poho a regenerujem,“ reagovala herečka.

„Celý život som bola v tom, že existujú mozgová a srdcová príhoda. Existuje aj brušná príhoda a tú som vychytala ja. Nešlo to úplne rýchlo, ale môžem povedať, že to, že som išla natáčať, mi zachránilo život,“ vysvetľuje Judita Hansman.

Na pohotovosť nešla

Pred niekoľkými dňami zjedla šošovicovú polievku, ktorú do divadla priniesla Kristína Tormová. Herečku začalo nadúvať, no po zjedení strukovín to považovala za normálne.

„Potom mi však začalo tvrdnúť brucho. Myslela som si, že v nedeľu odohrám predstavenie, ale volala som do divadla, že to nezvládnem. Všetci mi volali, že ma zoberú na pohotovosť. Mala som však z toho zvláštny pocit, lebo som mala ísť v pondelok točiť. Neviem, asi môj anjel strážny mi povedal, aby som na žiadnu pohotovosť nešla, ale na nakrúcanie Nemocnice. Tak som išla, natočila som dva obrazy, ale prišlo mi veľmi zle. Tým, že som bola tam a s nami nakrúcajú aj zdravotníci, tí povedali, že je to veľmi zlé a zobrali ma do reálnej nemocnice…“ opísala svoje problémy Judita.

Išlo jej o život!

Prvotné testy však nič nezvyčajné neodhalili. Z pohotovosti by ju tak pravdepodobne poslali domov. Podľa portálu však obľúbenej herečke prasklo tenké črevo a okamžite putovala pod skalpel.

„To, čo som mala, existuje na hrubom čreve a ja som to mala na tenkom, preto to tam ani nikto nevidel, lebo to tam nehľadal… Zobrali mi pol metra čreva a už sa regenerujem. Pre mňa to bolo dobrodružstvo v tom, keďže v seriáli hrám hlavnú sestru, stále som sa na všetko pozerala, čo všetko robia. Bavilo ma sledovať ich. Nebyť toho, že to bolí, tak by to bol pre mňa zájazd. Dostala som ďalšiu šancu…“ dodala Judita Hansman.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Instagram.com/beata_jurik

Zdroj: Dnes24.sk