11. december 2023 Rastislav Búgel Politika Andrej Danko si poslankyňu mýli s MUŽOM: "Ty K***T," povzdychol si do mikrofónu Na parlamentnej pôde bolo opäť veselo. Keď si Andrej Danko uvedomil svoju chybu, do mikrofónu povedal niečo, čo sa nikdy nemalo dostať na verejnosť.

Podpredseda parlamentu Andrej Danko je známy svojimi častými chybami vo vyjadrovaní, ktorými dlhé roky baví Slovákov. Najnovšie sa opäť postaral o ďalšie faux pas.

V Národnej rade Slovenskej republiky si pomýlil poslankyňu Beátu Jurík s mužom!

„Poslanec Jurík. Teda… Pani poslankyňa Jurík Beáta,“ povedal šéf národniarov. Všetko zachytilo video, ktoré poslankyňa zdieľala na Instagrame.

Vulgarizmus do mikrofónu

Keď si Andrej Danko uvedomil, že opäť spravil chybu, komentoval to vulgárnym povzdychom: „Ty k***t!“

Sálou sa okamžite ozvala vlna smiechu. „Stále pani poslankyňa Jurík. A mňa mrzí, pán predsedajúci, že sa stále nepoznáme natoľko dobre, že by ste vedeli hneď tak z prvej, že som poslankyňa. Ale budem sa snažiť viac sa hlásiť do faktických, aby sme si to nejak utriedili. Ďakujem pekne. A vôbec to neberiem v zlom,“ reagovala so smiechom poslankyňa Beáta Jurík.

„Prvýkrát mi povedal, že sa ešte dobre nepoznáme… Včera zas?“ dodala poslankyňa k videu.

